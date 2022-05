Tiziana Giardoni a Domenica In, la vedova di Stefano D’Orazio è stata ospite del programma di Mara Venier ed è stato un bagno di lacrime. L’ultima compagna dell’ex componente dei Pooh, scomparso tragicamente il 7 novembre 2020, si è raccontata a ruota libera. Tiziana ha ripercorso insieme alla zia, la sua travolgente storia d’amore con Stefano. La donna ha raccontato di aver conosciuto D’Orazio in occasione di una cena di amici in comune e che, per lei, sia stato un colpo di fulmine.

Poi le cose sono andate per il verso giusto, il musicista ha deciso di mandarle un messaggio, il giorno dopo il loro primo incontro. “Da allora mi ha stupito sempre, tutti i giorni“, ha confessato Giardoni, mostrando quanto il loro amore fosse grande. Ha raccontato: “Non c’è tempo per il dolore e io questo dolore lo sento. Mi manca la sua allegria, quella sua voglia di esserci”. A questo punto, a Domenica In fa il suo ingresso Red Canzian, compositore dei Pooh nonché grande amico del musicista.





Tiziana Giardoni a Domenica In, lacrime dopo la sorpresa di Red Canzian

Tiziana Giardoni a Domenica In ripercorre alcune tra le tappe fondamentali che hanno caratterizzato la straordinaria carriera di Stefano D’Orazio e, soprattutto, la loro storia d’amore (leggi anche: quando Mara Venier si è commossa in diretta). L’ex compagna di Stefano ha poi lasciato spazio ad un momento terribile: il racconto di quando lei il marito hanno avuto il Covid, contratto in occasione di un pranzo di famiglia. Un momento voluto per festeggiare il risultato dell’ultima tac del padre della Giardoni.

“È successo tutto insieme, eravamo ad un pranzo dove Stefano non c’era neppure“, racconta la vedova D’Orazio. Quel maledetto virus non ha risparmiato il padre della stessa Tiziana, venuto a mancare solo 20 giorni dopo. Inizialmente la situazione non era sembrata preoccupante, fino a quando “una notte le cose sono peggiorate tantissimo.”

Tiziana Giardoni a Domenica In ricorda che è scattato subito il ricovero il ospedale: “Mio marito e mio padre non li abbiamo più visti“. A questo punto Red Canzian ha voluto fare un omaggio musicale a Stefano D’Orazio, esibendosi in un duetto virtuale con il collega e amico di sempre. Un’esibizione che Tiziana Giardoni a Domenica In non ha retto e è scoppiata in lacrime.

