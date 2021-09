Non corre buon sangue tra Mara Venier e Francesca Fialdini e dopo l’episodio al Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai la notizia è balzata di nuovo alle cronache.

Al programma di Rai3 “Fame d’Amore”, condotto da Francesca Fialdini, è andato Premio Speciale di questa XIII edizione e sul palco si è notato il gelo quando la conduttrice è salita per ritirare il premio e Mara Venier è andata via lasciando la premiazione ad Alberto Matano.

Mara Venier risponde sui rapporti con Francesca Fialdini

“Esco con voi”, ha detto zia Mara rivolgendosi ai giornalisti che erano stati premiati poco prima e stavano lasciando il palco e la cosa non è passata inosservata, tanto che, durante la conferenza stampa di presentazione di Domenica In un giornalista di Tv Blog ha chiesto proprio a Mara Venier come mai avesse lasciato il palco al momento della premiazione di Francesca Fialdini.





Al giornalista Massimo Galanto, Mara Venier ha risposto senza peli sulla lingua lasciando la sala stampa di stucco: “Non risponderò perché non amo le polemiche. Le polemiche le fanno le altre nei miei confronti. Io non amo le polemiche. Parlo del mio lavoro e basta”.

A quanto pare tra le due colleghe non scorre buon sangue e la zia Mara, quando in una intervista qualcuno le chiese perché la Fialdini non lanciasse Domenica In a fine A ruota libera rispose: “Le starò sulle palle”.