Come previsto, la 41esima puntata del GF Vip 6 è stata dedicata in larga parte a San Valentino e anche Manuel Bortuzzo ha avuto un suo ruolo. Nella Casa ha infatti iniziato una relazione con Lulù Selassié che col passare delle settimane, nonostante vari alti e bassi e persino una interruzione, si è fortificata al punto da pensare alla convivenza.

Non appena anche la princess sarà fuori dal reality, infatti, lei e lo sportivo hanno intenzione di andare a vivere insieme. Si amano molto e non c’è giorno al GF Vip in cui lei non senta la sua mancanza. Stesso discorso per Manuel Bortuzzo, che ha parlato di lei in ogni intervista.

Manuel Bortuzzo, sorpresa bloccata al GF Vip

Tanto nel salotto tv di Verissimo quanto sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni Manuel Bortuzzo aveva annunciato una super sorpresa alla sua fidanzata. E sì, alla fine c’è stata ma evidentemente non quella prevista per la princess, che tanto aspettava il giorno degli innamorati. L’atleta ed ex concorrente si è infatti dovuto accontentare di un breve intervento nella Casa perché bloccato dagli autori.





Già nei giorni scorsi, durante un video social con Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassié, la sorella minore di Lulù, eliminata dal GF Vip tempo fa, aveva spiegato che era saltata l’idea di far trascorrere ai due piccioncini una serata nella love boat per volere della stessa produzione. E così fiori, mega orso di peluche e lettera romantica per la princess.

Inoltre Manuel Bortuzzo l’ha raggiunta in giardino e per Lulù Selassié è stata sicuramente una bella emozione, ma a quanto pare nel corso della serata tutto è stato stravolto per dare maggiore spazio al ritorno di Alex Belli. Lei gli ha subito chiesto perché non fosse riuscito a entrare nella Casa, ha risposto con un secco “Poi ti spiego”, lasciando intendere dispiacere ma anche malumore come spiegato anche in una diretta Instagram (video sopra).