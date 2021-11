Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti di questo GF Vip 6. Il nuotatore si è da subito imposto come uno dei grandi protagonisti di questa edizione e infatti da quando il reality di Alfonso Signorini è cominciato si è parlato tanto di lui, della sua situazione, dei messaggi importanti che vuole mandare ai telespettatori e anche della tormentata frequentazione intrapresa nella Casa con Lulù Selassié. Ci sono stati dei riavvicinamenti anche ultimamente ma di fatto lui le ha spiegato a chiare lettere di non voler continuare questa loro storia nella Casa.

La storia di Manuel Bortuzzo è tristemente nota a tutti: nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, l’atleta viene raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma e resta paralizzato per una lesione al midollo. Due giovani confessano di averlo colpito per errore: sono stati condannati a 16 anni, pena poi ridotta a 14 anni e 8 mesi.

Manuel Bortuzzo, chi è la sorella Jennifer

Manuel Bortuzzo non si è mai arreso, continua la riabilitazione e spera un giorno di poter tornare a camminare. La sua storia è stata raccontata anche nel docufilm “Ultima gara” e da quando è al GF Vip 6 il pubblico ha imparato a conoscere il suo carattere deciso e determinato. Ma anche la sua famiglia: papà Franco è stato più volte nella Casa e spesso interviene sui social per chiarire certe situazioni o difenderlo.





Mamma Rossella Corona è apparsa meno ma vedendolo in tv si è detta fiera e orgogliosa di lui al settimanale Chi: “Si sta facendo conoscere per quello che è e ha raggiunto il suo obiettivo, mostrare la normalità della disabilità”. Dopo l’incidente la mamma di Manuel Bortuzzo è rimasta a Treviso con gli altri figli mentre il marito Franco si è trasferito a Roma per stargli accanto. Perché il gieffino non è figlio unico, ma ci sono anche i Jennifer, Kevin e Michelle.

Jennifer Bortuzzo, in particolare, ha 20 anni e pratica nuoto proprio come il fratello. “Ha iniziato a nuotare che aveva tre anni e da allora il nuoto è stato il suo ‘sport principe’ – raccontava il suo allenatore alla Gazzetta qualche anno fa – Si allena sei volte alla settimana e tre giorni fa anche palestra, è un’atleta modello e tutti le vogliono bene, proprio come a Manuel”. A cui somiglia in modo impressionante: dalle foto social ha un fisico statuario ma i tratti sono proprio identici a quelli del fratello.