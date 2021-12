Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno ritrovato la sintonia di un tempo. Nelle ultime settimane, dopo un lungo periodo di distacco, il nuotatore e la princess sono tornati a essere uniti e affiatati come agli inizi. Anche nella notte, a letto, si sono concessi coccole, baci e solletico. E qualche diretta fa, interrogati da Alfonso Signorini su questo cambio di rotta quando tra loro sembrava tutto finito, Manuel Bortuzzo e Lulù si sono ritrovati finalmente d’accordo nel dichiarare il loro amore reciproco.

Lei in particolare si è mostrata visibilmente emozionata, volendo sottolineare che la sua attrazione per lo sportivo è nata dal primo momento all’interno della Casa, oltre ad essersi detta contenta di non aver mollato nonostante i momenti difficili. Ma è proprio per Lulù Selassié che il pubblico del GF Vip 6 ora è “preoccupato”.

Manuel Bortuzzo esce prima dal GF Vip 6

Nelle ultimissime ore Manuel Bortuzzo ha infatti rivelato un dettaglio sulla sua permanenza al GF Vip 6 alle amiche della Casa. Premettendo che la data della finale è in programma per il prossimo 14 marzo, parlando con Katia Ricciarelli e Carmen Russo il nuotatore ha detto che uscirà prima. Molto prima. Anzi, fra pochi giorni, a dirla tutta.





“Io me ne vado o il 14 o il 17 gennaio, pensavate che restavo fino a marzo? No!”, ha detto Manuel Bortuzzo. E a conti fatti in effetti il 14 è venerdì e il 17 lunedì: due date, come fa notare il sito Biccy, in cui è in programma la puntata con Alfonso Signorini. E se molti fan che erano collegati in diretta in quel momento hanno notato che la regia ha presto staccato, altri sono già in pena per Lulù Selassié. Come la prenderà?

In realtà il papà di Manuel Bortuzzo aveva previsto un’ipotetica uscita anzitempo del figlio per questioni lavorative: “I progetti del futuro di mio figlio? Nuoto e solo nuoto, se domani mattina dovesse arrivare una richiesta da Mediaset di partecipare ad un programma in cui si continua a sensibilizzare sul tema, ci potrebbe anche pensare – le sue parole in un’intervista di novembre – Al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del Grande Fratello. E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film”.