Più passano giorni e più Manuel Bortuzzo prende le distanze da Lulù, una delle principesse Selassié. Insomma, il primo bacio del GF Vip 6 sembra oramai solo un lontano ricordo. Dopo il confronto delle scorse ore, nel quale Manuel ha fatto capire alla principessa Selassié che per loro sarà difficile avere un futuro fuori dal reality, permangono diversi dubbi sul loro rapporto. C’è da dire tuttavia che forse, almeno secondo alcuni spettatori, le attenzioni di Lulù nei confronti di Manuel sono state eccessive e hanno finito col frenare le intenzioni dell’ex nuotatore.

Ma le cose stanno davvero così? Forse qui gatta ci cova: vi basti pensare che proprio nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello Vip, si è registrato un episodio molto curioso che ha visto protagonisti Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge. Per puro caso, infatti, c’è stata occasione di scambiarsi un bacio che, per poco, non si è scoccato. Avete capito bene: i due si stavano per baciare. E il giovane a raccontarlo.

Mentre Manuel Bortuzzo stava parlando con Giucas Casella, Soleil si è avvicinata di soppiatto per fare uno scherzo all’ex nuotatore e, senza farsi vedere, si è messa dietro di lui facendo finta di dargli alcuni baci come fa spesso Lulù durante queste giornate.





Istintivamente Manuel Bortuzzo, percependo una presenza vicino a lui, si è girato e per una frazione di secondo ha avuto l’impulso di ricambiare i baci di Soleil, come lui stesso ha detto, dopo essersi spostato. Potrete facilmente immaginare il timbro dei commenti sui social dopo questo non-gesto. Secondo alcuni, infatti, Manuel avrebbe rivelato di essere attratto da Soleil, confessando di aver avuto l’istinto di baciarla in quel momento.

October 6, 2021

Secondo altri, invece, semplicemente l’ex nuotatore non avrebbe capito inizialmente che si trattava di Soleil e, pensando che fosse Lulù, si è lasciato andare pensando di essere pronto ad un altro bacio. Ma come stanno davvero le cose tra quei due? Da quello che alcuni utenti scrivono sui social, una coppia formata da Manuel Bortuzzo e Soleil sarebbe super accettata.