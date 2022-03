La scorsa settimana Manila Nazzaro è stata eliminata dopo aver perso il televoto contro Barù, che è volato direttamente in finale con gli altri quattro finalisti: Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri. Il verdetto è stato chiaro, con il nipote di Costantino della Gherardesca che nelle preferenze del pubblico ha doppiato l’ex Miss Italia.

Dopo aver accarezzato l’idea di poter arrivare in finale, dopo Soleil Sorge un’altra storica vippona della sesta edizione ha lasciato la Casa del GF Vip perdendo al televoto contro Barù, in gara da poco più di due mesi. A soffrire della mancanza della concorrente all’interno della casa è stata soprattutto Delia Duran. La moglie di Alex Belli è stata una delle ultime concorrenti a entrata al GF Vip e fin da subito ha avuto subito un ottimo feeling con Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro: “Perché sono scomparsa dopo il GF Vip”

Per Delia Duran, che faceva molto affidamento sui consigli dell’amica, è stato un duro colpo perdere la compagna di avventura e per questo motivo, nascosto nella valigia, la moglie di Alex Belli ha lasciato un biglietto di ringraziamento per Manila Nazzaro: “Tvb Mani grazie di tutti i momenti belli che hai condiviso spesso per me. La tua forza è stata la mia forza qui. Sei stata una compagna di viaggio meravigliosa”.





Da quando l’ex Miss Italia è uscita dalla casa è tornata alla vita di tutti giorni e finalmente ha potuto riabbracciare il compagno Lorenzo e i figli. Ma sui social nessun post, nessuna storia, e così, dopo le domande dei fan Manila Nazzaro è intervenuta per spiegare il motivo della sua assenza: “Non dovete chiamare Chi l’ha visto! Torno presto… sono stati giorni un po’ pesanti e strani. Ho ancora bisogno di ricaricarmi. Ma il vostro affetto è la miglior cura per me. Grazie dal profondo del mio cuore!”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro ha poi pubblicato poi qualche scatto in compagnia della famiglia e il famoso biglietto lasciato da Delia Duran all’interno della sua valigia (“Tvb Mani grazie di tutti i momenti belli che hai condiviso spesso per me. La tua forza è stata la mia forza qui. Sei stata una compagna di viaggio meravigliosa”) e al quale ha risposto con questo commento: “Sistemando le valigie scopro l’ultimo regalo di Delia nel mio beauty. Questo mi dimostra che ne è valsa la pena!”.