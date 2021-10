Per Manila Nazzaro e gli alti concorrenti del GF Vip 6 la nuova diretta è stata ricca di sorprese ed emozioni. In generale e per chi se la fosse persa ricordiamo che nel corso della settima puntata del reality show di Canale 5 il pubblico ha assistito alla sorpresa per Manuel Bortuzzo, che ha ricevuto la lettera della ex fidanzata Federica.

E poi quella per Francesca Cipriani, che è andata letteralmente fuori controllo quando ha potuto rivedere il fidanzato in passerella e il bel momento dedicato a Ainett Stephens, che invece in giardino ha avuto la possibilità di parlare con la sorella. Ma a quanto pare era in programma un’altra sorpresa che poi è saltata all’ultimo momento: anche Lorenzo Amoruso, sarebbe dovuto entrare nella Casa più spiata d’Italia per sorprendere la sua Manila Nazzaro ma come riporta il sito Sussidiario sembra che poi non se ne sia fatto niente.

GF Vip 6, salta la sorpresa a Manila Nazzaro

Ad annunciare la sorpresa in questione è stato lo stesso ex calciatore e compagno di Manila Nazzaro a mezzo social: “Stasera bell’appuntamento con il Grande Fratello e mi è stata concessa una piccola sorpresina che Manila riceverà quindi guardate la puntata stasera. Credo che farò strappare due risatine un po’ a tutti”. Parole che, ovviamente, hanno subito entusiasmato i fan della coppia già concorrente a Temptation Island Vip.





Ma poi durante la settima diretta del GF Vip 6 Lorenzo Amoroso non si è visto. E Manila Nazzaro, probabilmente ignara di tutto, è rimasta a bocca asciutta. Non si sa il motivo che ha spinto la produzione a rimandare il tutto ma a giudicare da quanto si legge su Twitter Lorenzo non ha preso bene questa decisione di far saltare la sua sorpresa alla donna che presto dovrebbe diventare sua moglie.

Come si legge in una foto pubblicata su Twitter, qualcuno gli avrebbe chiesto: “Ciao Lorenzo, ma non c’è più stata la sorpresa?” Con una emoticon con le lacrime agli occhi. E il compagno di Manila Nazzaro: “Lascia stare, sono inc****to”. Ma non è stato l’unico a rimanere deluso: “E io che aspettavo solo la sorpresa” e “Non io che ho guardato la puntata per questo e invece…” i messaggi dei fan di Manila Nazzaro.