“Mai successo prima”. Amici 23, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano nella storia: che notizia bomba

Nella serata del 12 maggio andrà in onda la semifinale di Amici 23, ma le anticipazioni sono già uscite e una notizia spettacolare ha coinvolto gli insegnanti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A riportare tutto è stato il sito Novella 2000, infatti durante la registrazione si è verificato qualcosa di veramente importante che ha lasciato i telespettatori senza parole.

Non sappiamo se proprio Maria De Filippi ne abbia parlato durante il penultimo atto di Amici 23. Ma certamente Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non possono che esserne orgogliosi. Mai prima d’ora nel talent show di Canale 5 era successa una cosa simile, ma c’è sempre la prima volta in ogni aspetto della vita e stavolta ha riguardato proprio i due professori.

Amici 23, notizia storica per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ovviamente stiamo per darvi anche qualche news in anticipo su Amici 23. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, quando la semifinale è terminata, hanno avuto la sicurezza di questa informazione tanto attesa. E tutti dovranno necessariamente complimentarsi con i due insegnanti, dato che all’inizio del serale era quasi impossibile pronosticare una cosa del genere.

Ebbene sì, Zerbi e Celentano sono stati in grado di portare tutti i loro allievi fino alla finale del 18 maggio. Non è stato eliminato nessuno tra Dustin, Marisol, Petit e Holden, quindi hanno ottenuto un risultato straordinario. Un vero e proprio record che permette loro di entrare nella storia della trasmissione. Nelle altre edizioni ogni team aveva avuto almeno un’eliminazione.

La speranza di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è che ora uno dei loro ragazzi possa alzare l’ambito trofeo e diventare quindi il vincitore o la vincitrice dell’attuale edizione.