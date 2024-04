Dopo l’addio di Amadeus, ora le ultime notizie hanno coinvolto anche Antonella Clerici, che potrebbe andare via dalla Rai. E si saprebbe anche dove potrebbe lavorare, una volta annunciata la separazione con la televisione pubblica italiana. In seno ai vertici di viale Mazzini c’è comunque grande preoccupazione, visto che si è vociferato anche di una perdita di Fiorello.

Parlando un attimo di quest’ultimo, si starebbe tentando di tutto per trattenerlo ma è difficile fare previsioni. Tornando ad Antonella Clerici, la conduttrice dopo tanti anni potrebbe andare definitivamente via dalla Rai e iniziare un nuovo percorso altrove. Infatti, è stato ricordato ciò che è successo recentemente e che ha riguardato la presentatrice di The Voice Senior.

Antonella Clerici, si vocifera che possa andare via dalla Rai: “Dove va”

Antonella Clerici è una delle pedine fondamentali della tv di Stato, ma anche lei potrebbe decidere di andare via dalla Rai in caso di offerta irrinunciabile. Sono state ripescate alcune importanti dichiarazioni di una persona che lavora in un’altra azienda e, alla luce del divorzio di Amadeus, lei potrebbe sfruttare la stessa scia per cercare nuovi interessanti stimoli.

Il sito Affari Italiani ha infatti tirato fuori alcune affermazioni di Laura Carafoli, la responsabile della programmazione di Discovery, che la vorrebbe portare con sé: “Un altro nome che mi piace? Antonella Clerici. Io la adoro, la seguo sui social quando cucina con la figlia, la trovo una donna vera. Ha compiuto 60 anni: mi piace che sia una donna adulta e cosi vitale. Il mio programma preferito, fuori dal mio mondo e a parte quelli di Maria, è The Voice”.

Quindi, Antonella lavorerebbe sul canale Nove come Amadeus e Fabio Fazio. Ma non sarà una trattativa semplice, visto che la Rai farà di tutto per non perdere un altro punto di riferimento.