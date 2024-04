Antonella Clerici ha sempre parlato anche su Instagram della figlia Maelle. Avuta dall’ex Eddy Martens, oggi è cresciuta, ha compiuto 15 anni, iniziato il liceo e vive con la mamma a Novi Ligure. “Abbiamo un bel rapporto, ci confidiamo, ma quando vado su argomenti specifici lei cambia, è molto sicura e non ha paura di nulla” raccontò la conduttrice a Diletta Leotta nel suo podcast MammaDilettante

“Essendo una mamma grande (Antonella Clerici è diventata mamma a 44 anni, ndr), pensavo che sarei stata apprensiva, invece le lascio la giusta libertà. Mi rivedo in lei, la vedo crescere e vivo con lei una seconda giovinezza. Non si lascia sottomettere, ha la sua bella indipendenza, le auguro di essere una donna forte”, aveva aggiunto nell’intervista a Diletta Leotta.

Antonella Clerici, la figlia Maelle in ospedale: cosa è successo

Anche nella nuova puntata di È sempre Mezzogiorno Antonella Clerici ha parlato della figlia, ma stavolta non per celebrare un suo traguardo o raccontare il loro rapporto. Da sempre sincera con il suo pubblico, la conduttrice ha parlato dei problemi di salute che ha dovuto affrontare sua figlia.

Maelle non è stata bene, dunque ha trascorso lo scorso fine settimana all’ospedale Gaslini di Genova. Già nelle scorse puntate del programma aveva accennato ai problemi della figlia, ma oggi ne ha parlato apertamente. Da diversi giorni la 15enne aveva dolori addominali causati dall’enterite (infiammazione dell’intestino tenue), si legge sul sito Today, e per fortuna tutto si è risolto, ma la paura è stata tanta.

“Io vi racconto sempre tutto, vi devo raccontare che ho avuto un weekend, insomma, abbastanza friccicarello, a parte le drammatiche notizie che arrivano dal mondo e che naturalmente preoccupano tutti noi – ha dichiarato Antonella Clerici in puntata-, quindi, il fatto di ascoltare le notizie eccetera, poi naturalmente c’è stata la blind di The Voice Generations. Grazie per l’affetto con cui davvero ci avete seguito in così tanti anche in questo progetto”.

“Nel frattempo ho avuto la mia bambina che non è stata bene, anzi, ringrazio il Gaslini di Genova per la cura che hanno dei bambini. Mi sono stati vicini perché lavorando non è stato semplice, anzi è stato tutto un po’ complicato, però insomma tutto è bene ciò che finisce bene”. “Quindi vi ho raccontato come è stato il mio weekend, quindi, se oggi farò qualche errore sapete da che cosa deriva, un po’ dalla settimana che ho avuto”, ha concluso.