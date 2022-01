“Mamma non c’è più”. Televisione e musica italiana in lutto, addio cantante e attrice

Lutto nel mondo della tv e dello spettacolo. Ad annunciare la dolorosa scomparsa, il figlio attraverso un post diffuso sui social. Aveva 66 anni la celebre attrice, cantante e showgirl Gloria Piedimonte. Lungo la sua carriera a renderla celebre è stata la trasmissione “Discoring” di Gianni Boncompagni. La madre di Giovanni si è spenta nell’ospedale di Mantova nella notte tra il 6 e il 7 gennaio.

Un messaggio intriso di dolore quello di Giovanni, figlio di Gloria Piedimonte, venuta a mancare a causa di alcune complicanze dovute al Covid-19. L’attrice, cantante e showgirl soffriva di una seria patologia pregressa.

“Allo scoccare quasi della mezzanotte ho ricevuto la telefonata che ci ha annunciato che Gloria Piedimonte, mia madre, moglie di un uomo straordinario, artista, amica di molti ed icona dello spettacolo ci ha lasciato”, scrive Giovanni sui social.





E ancora: “Io so chi era mia madre, so i demoni che l’affliggevano. Devo scrivere ora poiché mi conosco, la vita mi ha indurito e ho paura che questo dolore, se non lo tiro fuori ora, non uscirà mai più”, confessa Giovanni sotto gli occhi di numerosissimi fan della madre. Grazie alla trasmissione “Discoring” di Gianni Boncompagni, Gloria è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico di telespettatori italiani.

Indimenticabile il suo sorriso mentre ballava sul palcoscenico e soprannominata Guapa proprio per l’energia e il carisma che trasmetteva attraverso la danza. Autrice anche di un singolo e volto celebre di svariati spettacoli teatrali, Gloria riuscì anche a debuttare sul grande schermo, nel 1979 con “Baila Guapa”. Una vera artista a 360 gradi, Gloria si è fatta apprezzare non solo in Italia anche con il brano “Ma che bella serata”.