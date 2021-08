Televisione in lutto, l’attrice della famosa serie tv si è spenta. L’annuncio dato dai 3 figli

Il mondo della televisione è in lutto per la morte di una bravissima attrice, apprezzata da milioni di telespettatori. Il suo volto nel piccolo schermo è stato un must per tantissimi anni e il pubblico ancora non può credere di essere costretto a dirle addio. Il suo decesso è avvenuto nelle scorse ore e stando a quanto si è saputo finora, era affetta da una malattia, anche se non sono stati resi noti maggiori dettagli su che tipo di patologia avesse colpito la donna, passata adesso a miglior vita.

Il triste annuncio è stato fatto dai suoi tre figli, che hanno salutato così l’adorata mamma e avvisato anche i tanti fan dell’attrice. Inizialmente aveva cominciato la sua carriera professionale in veste di ballerina, prima mettere da parte questo ruolo e di tuffarsi nella televisione, dove ha raccolto dei successi clamorosi. A partire dagli anni Sessanta in poi è stato davvero un punto di riferimento ed è stata grande protagonista in numerosi film e anche serie televisive decisamente molto popolari e seguite.

Questo il messaggio scritto dai figli dell’attrice, Christian Henson, Joe e Jason Gilmore: “Mamma oggi è morta in silenzio circondata dalla sua famiglia a Edimburgo. Chiediamo privacy e comprensione in questo momento triste e difficile”. Poi è stata la volta della sua manager, che ha pubblicato queste parole: “Siamo estremamente tristi di aver perso un’attrice meravigliosa, la cui carriera cinematografica e teatrale durata oltre 50 anni è stata estremamente varia”. E non è finito qui il suo saluto.





A morire è stata l’attrice inglese Una Stubbs, che aveva 84 anni. L’agente di Una Stubbs ha proseguito nella sua nota stampa: “Carriera varia da Till Death Us Do Part a Sherlock, così come le memorabili interpretazioni a West End, all’Old Vic, alla Donmar Warehouse, allo Sheffield Crucible e al National Theatre. Perdiamo anche un’amica dannatamente divertente, elegante, aggraziata e gentile. Era anche un’artista molto rispettata. Ci mancherà enormemente e la ricorderemo sempre”, ha concluso la donna.

Una Stubbs è stata protagonista in ‘Till Death Us Do Part’, ‘Worzel Gummidge’, ‘Scuola di Streghe’, ma soprattutto nella serie inglese della Bbc, ‘Sherlock’, dove interpretava Mrs. Hudson. Quest’ultima era una proprietaria dell’appartamento al 221 B di Baker Street e le sue interpretazioni sono passate alla storia della televisione britannica. Col pubblico in lacrime ora per la sua dipartita.