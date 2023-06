Addio a Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai e marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. Una scomparsa che lascia “sgomenti”, si legge nella nota del presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato, Roberto Sergio che dà la triste notizia sui social: “Affabile e signorile, Pier Francesco Forleo è stato sempre capace di un proficuo gioco di squadra, con grande giovamento dell’azienda e dei colleghi tutti, di cui ha saputo far emergere i tratti migliori, motivandoli e aiutandoli a crescere. Ai familiari inostri pensieri e le condoglianze nostre e di tutta l’azienda”.

Addio a Pier Francesco Forleo, la possibile causa della morte. “Svegliarsi con la notizia terribile che un grande dirigente della Rai, bravo, perbene e pieno di vita, Pier Forleo, non c’è più. Era un amico. Lo chiamavamo il Principe, per la sua eleganza naturale. Sapere vivere e sapeva lavorare: un talento di pochi. Vicino a Elisabetta”, ha scritto l’ex direttore di Radio Rai1. E in ricordo di Forleo, il mondo della televisione non poteva che andare incontro a una decisione condivisa da tutti.

Per ricordare Pier Francesco Forleo, in onda al Tg2 un omaggio, ma anche un discorso durante la presentazione dei palinsesti estivi Rai. Originario di Firenze, classe 1962, Pier Francesco Forleo ha fatto il suo ingresso in Rai nel lontano 1997, dopo aver lavorato nella Direzione Pianificazione e Controllo dell’Iri. Marito amorevole e presente di Elisabetta Ferracini, Pier Francesco è stato ricordato con queste parole da Mara Venier: “Pier,sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce”.

Pier Francesco Forleo è stato nominato nel 2006 direttore degli Acquisti coordinando operativamente dal 2010 il Codice degli Appalti Pubblici nei processi aziendali d’acquisto. Da marzo 2015 ricopriva il ruolo di direttore della Direzione Diritti Sportivi e membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’Uer: “La perdita di Pier Francesco Forleo – affermano la presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato, Roberto Sergio – ci lascia sgomenti“. Tanti i messaggi di affetto per Mara: “Sorella mia mi dispiace moltissimo!!! Ti sono vicino”, sono state le parole di Gigi D’Alessio e ancora: “Vi sono vicina. Senza parole”, ha scritto Alba Parietti. “Gli sia lieve la terra” le parole di Ferzan Ozpetek.

E prima dell’inizio della conferenza stampa Fabrizio Casinelli, vice direttore della Direzione Comunicazione, non poteva che dedicare all’amico e collega scomparso parole di stima e di profondo affetto: “Ci mancherà, ci mancherà la sua cifra umana, ci mancherà il suo sorriso e tutta l’azienda si unisce al dolore della sua famiglia”. Lungo e sentito l’applauso dei giornalisti. Sulle cause della morte, tante le ipotesi sollevate in merito alle parole di Mara: forse un malore improvviso che nessuno si sarebbe mai aspettato.