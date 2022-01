“Addio, sei stato un grande”. Lutto per Ezio Greggio, la bruttissima notizia lo ha distrutto

Una brutta notizia ha colto di sorpresa Ezio Greggio, che ha subito purtroppo un lutto che l’ha devastato. Un dolore indescrivibile per il conduttore televisivo, che ha raccontato le sue emozioni attraverso il social network Instagram. Ha postato in particolare due immagini eloquenti, tra cui una di lui in compagnia della persona che non c’è più e che ha lasciato un vuoto incolmabile in moltissima gente. Un momento di enorme sconforto per il volto di ‘Striscia la Notizia’, mai così triste come stavolta.

In passato Ezio Greggio aveva manifestato tutta la sua sofferenza per il decesso di Gianfranco D’Angelo: “Se penso a Gianfranco piango. Se ne è andata una persona a me particolarmente cara, che è stata importante nella mia vita. Gianfranco è stato un grande al cinema, in tv e al teatro regalando sempre risate e allegria. Era un amico, un fratello”. Un dramma difficile da spiegare a parole, ma che lo ha distrutto psicologicamente e improvvisamente. E ora un’altra batosta nella sua vita personale.

Ezio Greggio ha perso un amico, con il quale ha condiviso diverse esperienze professionali. Oltre ad essere stato un grande regista, sceneggiatore, critico e attore, l’uomo che è morto e che ha lasciato un segno anche in lui è stato un suo grande amico. In una prima immagine social ha ripreso il compianto professionista insieme a Giancarlo Giannini in occasione del ‘Montecarlo Film Festival’. In quella successiva ha postato l’istantanea in sua compagnia, infatti soprattutto all’estero hanno vissuto momenti indimenticabili.





La tristezza di Ezio Greggio è derivata dalla morte di Peter Bogdanovich: “Per me è stato fantastico passare del tempo con te a Los Angeles e a Montecarlo. Esprimo le mie condoglianze alla moglie Antonia”. Oltre ad essere stato un attore, Bogdanovich era infatti stato il regista di numerosi prodotti importanti nel piccolo schermo ma non solo. Lo si ricorda anche per alcuni documentari e film davvero interessanti. Una perdita per l’intero mondo e non solo dunque per il presentatore Mediaset.

Peter Bogdanovich era nato negli Stati Uniti, a Kingston, il 30 luglio del 1939. La morte è arrivata nella città di Los Angeles all’età di 82 anni dopo aver avuto alcune complicazioni legate al morbo di Parkinson, di cui era affetto. Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, aveva avuto una lunga storia amorosa con l’attrice Cybill Shepherd. Nel 1988 aveva invece sposato Louise Beatrice Stratten, con la quale aveva divorziato nel 2001.