Lulù Selassié continua a essere chiacchieratissima, dentro e fuori la Casa. Nelle ultime ore al GF Vip ha avuto anche un duro scontro con le sorelle per l’ennesimo tentativo di avvicinarsi a Manuel Bortuzzo. La principessa, dispiaciuta di vedere deteriorasi sempre di più il suo rapporto con lo sportivo, ha pensato di scrivergli una lettera e la sorella Jessica ha provato a farle capire che non era il caso.

“Se stai scrivendo una cosa per Manuel, secondo me, evita proprio”, le ha consigliato. Anche la più piccola, Clarissa, era della stessa opinione e Lulù Selassié a quel punto si è infastidita: “Scusa, ma perché devi venire a portare negatività, mi dai anche fastidio perché devo stare da sola mentre lo scrivo. Devo ascoltare i tuoi consigli? No, non ti ascolto perché io conosco la persona e so cosa devo fare”.

Lulù Selassié di nuovo in lacrime al GF Vip

E poi: “Lasciami in pace. Lo sapevo che veniva qua a rompere i co**ioni questa. Porta negatività”. Poi, più tardi, è scoppiata in lacrime “per colpa” di Manila Nazzaro. La principessa ha dimenticato che era il suo turno in cucina e per questo è stata rimproverata dall’ex Miss Italia, ma ha avuto una reazione esagerata.





“Manila si arrabbia ma io che devo fare? Così sembra che non voglio fare nulla, ma non è vero – ha detto Lulù Selassié in lacrime alle altre – Io pensavo che fosse il turno di altri e che io dovessi aiutare”. Francesca Cipriani e Carmen Russo hanno provato a consolarla, poi è arrivata Manila Nazzaro che invece ha provato a farla ragionare.

Quando ha visto Lulù Selassié in lacrime, Manila Nazzaro ha perso la pazienza: “Ma perché stai piangendo? Lulù perché piangi ogni volta che qualcuno ti dice qualcosa? Non devi reagire in questa maniera, devi dire: ‘Scusate ragazze, arrivo’. Gliel’ho detto prima che eravamo di turno. Lulù tu mi devi ascoltare. Non reagire piangendo, ti prego. Non devi piangere, mi fai arrabbiare. Devi dire: ‘Ok arrivo, che devo fare?’”.