“Insieme”. Lulù Selassié e Lda di Amici, la notizia top dopo la rottura definitiva con Manuel Bortuzzo

Lulù Selassiè, nuovi orizzonti dopo la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Un capolinea raggiunto nel giro di pochi mesi e già tanti aspetti sollevati in merito alla vicenda. Dopo le parole di Manila Nazzaro sulla principessa etiope, un nuovo scenario spalancato all’orizzonte. E questo non senza dettagli interessanti.

“Ho sempre visto due persone diverse, molto diverse. Credo che Lulù debba fare ancora un percorso e che la decisione di Manuel non tolga nulla alla bellezza dell’animo di quel ragazzo e della sua famiglia”, sono le parole di Manila Nazzaro sulla principessa Selassié.





E forse per Lulù Selassié questa potrebbe essere l’occasione giusta. Infatti come vociferato già da qualche tempo, pare che la notizia sia andata incontro a una conferma. Lulù pare essere davvero pronta per pubblicare il suo primo album. Ma i fan hanno anche sollevato una richiesta specifica.

Quando si pensa alla musica e ai talenti non può che venire in mente la scuola più gettonata d’Italia. I fan di Lulù Selassié hanno espressamente chiesto un duetto dell’ex gieffina con un ex volto di Amici 21. E no nsi poteva che fare riferimento a LDA, di recente eliminato dal talent show tra lacrime e commozione.

In ogni caso, si comprnderà solo successivamente se la principessa etiope riuscirà a rendere concreto il sogno espresso da molti fan. Nel frattempo però Lulù Selassié sembra avere le idee chiare: “Vorrei continuare nel mondo dello spettacolo e poi, ovviamente, tra un po’… nel futuro… sì, esce il mio brano! Quando uscirà il mio disco? Non posso dire nulla”, ha rivelato a Casa Chi.

