“Lui torna a casa, è inutile”. Grande Fratello, il pubblico ha deciso: ecco chi torna a mangiare il panettone a casa. Ora, per tanti probabilmente sembrerà brutto, ma il fatto che non si creino dinamiche degne di nota nella casa, beh, già solo questo rende il personaggio abbastanza fuori luogo. Ma di chi parliamo? Chi è il prossimo concorrente che uscirà dalla casa del Grande Fratello? Vi basti pensare che il prossimo televoto è previsto proprio per oggi, 23 dicembre 2024. Lo stesso ha suscitato grande interesse tra il pubblico e gli appassionati del reality show.

Sette concorrenti sono attualmente in nomination: Helena Prestes, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Tommaso Franchi, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori e Bernardo Cherubini. A differenza di altre occasioni, questo televoto non determinerà un’eliminazione; invece, i due concorrenti più votati otterranno l’immunità per la prossima tornata di nomination, garantendosi così una posizione di vantaggio nel gioco. I sondaggi online offrono un’anteprima delle preferenze del pubblico.





Secondo un sondaggio condotto da Grande Fratello Forumfree, aggiornato al 21 dicembre, Helena Prestes guida con il 39,63% dei voti, seguita da Javier Martinez al 21,64%. Lorenzo Spolverato si posiziona al terzo posto con il 16,87%, mentre Tommaso Franchi raccoglie il 10,82% delle preferenze. Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori e Bernardo Cherubini seguono rispettivamente con il 5,27%, 3,44% e 2,32%. Queste proiezioni suggeriscono che Helena e Javier siano i principali candidati all’immunità.

La popolarità di Helena potrebbe essere attribuita alla sua personalità carismatica e alle dinamiche instaurate all’interno della casa, che hanno catturato l’attenzione degli spettatori. Javier, dal canto suo, ha mostrato un percorso di crescita personale che sembra aver colpito positivamente il pubblico. Lorenzo Spolverato, nonostante una presenza significativa nel gioco, potrebbe non ottenere l’immunità, secondo i sondaggi attuali.

La sua posizione intermedia indica un sostegno consistente ma non sufficiente a garantirgli la salvezza automatica. Tommaso Franchi, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori e Bernardo Cherubini sembrano avere minori possibilità di ottenere l’immunità, stando alle attuali preferenze espresse dal pubblico. Eppure sembra evidente che chi sarà presto invitato a tornare a casa, sarà proprio il fratello di Jovanotti. Magari Bernardo riuscirà in qualche modo ad imporsi nella casa, forse no. Staremo a vedere.

