Grande Fratello, Lorenzo non si trattiene e crolla a piangere. Momento no per il modello che nella Casa ha fatto parlare per i suoi atteggiamenti a volte sopra le righe e la sua storia con Shaila Gatta. Oggi i due sembrano lontani e anzi non perdono occasione per punzecchiarsi e discutere animatamente come avvenuto recentemente tirando in ballo Helena Prestes.

In un momento di confidenza con Pamela Petrarolo il modello si è lasciato andare e tra le lacrime ha confessato di avere alcuni ‘blocchi’. Prima, però, ha rivelato: “Mi piace andare, mi piace anche piacere, a me piace tanto flirtare. A me questa cosa fa stare bene. Un po’ come la cosa che ho da animatore…”. E poi la confessione: “Io ad oggi non sono pronto a questo, sono uno Spirit cavallo selvaggio, sono uno spirito libero”

Lorenzo crolla a piangere, il consiglio di Pamela: “Ti devi far aiutare”

“Quella cosa… non ce la faccio. Ho paura, ho paura di riviverlo e farci i conti, di impazzire. Ho paura di impazzire. Divento matto, alcune volte c’ho provato. Io non ne ho mai parlato nemmeno a Shaila e non deve mai saperlo. Per quello che non l’ho mai tirato fuori e non potrò mai dirlo”. Non è chiaro a cosa si riferisca Lorenzo Spolverato nel suo sfogo. Di sicuro la situazione è seria, potrebbe forse riguardare una storia del passato che ancora lo fa soffrire.

Pamela ha provato a confortarlo: “Tu hai paura di rivivere questa cosa e di non riuscire… Parlarne è un atto di grande coraggio. Ti sembra di impazzire, ma tu non impazzirai perché tu sei più forte di quella cosa e te lo devi mettere in testa. Pensa che la tua vita ha un valore enorme e pensa che la vita è una sola e tu non te lo puoi permettere. Non può vincere il male sul bene, mai, non vincerà il male. E non può vincere la paura. Se devi attraversare questo dolore per arrivare ad una serenità, tu purtroppo lo devi fare”.

"Lui è la mia persona,io voglio lui però non lo posso avere in questa modalità e lui non può avere me "



"Lui è la mia persona,io voglio lui però non lo posso avere in questa modalità e lui non può avere me "

“Lo devi fare per te, per la tua famiglia, per chi ti vuole bene – dice ancora Pamela – Non so la modalità, ma ti devi fare aiutare e noi non abbiamo gli strumenti. E io sono certa che tu piano, piano sgretolerai questo dolore con le tue mani. Hai sofferto troppo per non vedere la luce. I tuoi non sanno nulla vero? Adesso possono solo aiutarti li esperti e chi ha gli strumenti, nessun altro. Nel non dirlo ai tuoi e a Shaila per proteggerli hai fatto un grande gesto d’altruismo”.

