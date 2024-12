Adesso al Grande Fratello può veramente succedere di tutto. L’ultima scoperta è su due concorrenti, Jessica e il coinquilino e ora si sta per scoprire tutto. Lui infatti ha il terrore che ormai si sappia tutto, ovveroi che sono andati a letto insieme, dato che nella prossima puntata in diretta dovrebbero essere riferiti tutti i dettagli di questo rapporto, che cambierebbe ogni tipo di scenario.

Negare sarebbe difficile e quindi il Grande Fratello potrebbe avere un ambiente infuocato. Jessica e lui lo avrebbero tenuto nascosto fino a questo momento, anche perché non potrebbero dirlo apertamente. Lui non è affatto single, dunque la situazione potrebbe esplodere definitivamente.

Grande Fratello, due concorrenti a letto insieme: “Lunedì sarà il caos”

La segnalazione è arrivata all’influencer Deianira Marzano, che l’ha subito proposta ai suoi follower. Questi due concorrenti finiti a letto insieme hanno avuto un rapporto particolare, tra alti e bassi, ma sarebbero anche andati oltre rispetto a quanto si poteva pensare. E da parte del gieffino c’è ora tantissima preoccupazione.

Ad essere stati sgamati sarebbero Jessica e Luca, come scritto da questa utente: “Nonostante le censure, sta uscendo che Jessica e Calvani siano andati a letto insieme e ora lui se la sta facendo sotto perché lunedì uscirà questa cosa (e forse il compagno sarà pure in studio/confronto)”. Luca è infatti legato ad un uomo e se la notizia fosse confermata, saremmo in presenza di un tradimento.

Deianira Marzano ha risposto, scrivendo che “può essere, d’altronde sono anni che nella Casa del GF succede di tutto. Tante cose il pubblico a casa non ha mai saputo!”.