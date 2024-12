Lorenzo Spolverato, uno dei concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello, ha di nuovo attirato l’attenzione con una delle sue uscite controverse. Le sue dichiarazioni, ormai un’abitudine per chi segue il reality, continuano a sollevare polemiche tra il pubblico e i compagni di avventura. Il modello milanese, sin dai primi giorni all’interno della Casa dei Lumina Studios, si è distinto non solo per il suo comportamento spesso provocatorio, ma anche per alcune frasi che hanno lasciato perplessi molti telespettatori.

Tempo fa, era finito al centro di aspre discussioni per le sue parole riguardanti le donne: “Perché l’amore tossico non è amore?”. Di fronte alla reazione compatta dei suoi coinquilini, che avevano prontamente risposto affermando che, in effetti, l’amore tossico non lo è, Lorenzo aveva ribadito con molta nonchalance: “Io la mia ex non la volevo vedere tanto felice, vi dico la verità”.

Grande Fratello, una frase di Lorenzo fa infuriare il pubblico

Non molto tempo dopo, un altro episodio aveva alimentato la polemica. Durante un confronto con la modella brasiliana Helena Prestes, Lorenzo aveva compiuto un gesto inequivocabile, afferrandole con forza la gamba e pronunciando: “Le prendi, le prendi”.

Di recente, il modello ha nuovamente scatenato reazioni di disappunto con una dichiarazione che ha spiazzato ulteriormente il pubblico: “Io sono per le donne eh, però molto spesso io vedo che… Però, donna libera sì, verissimo però senza eccedere in quello che è poi lo screditare, dare la colpa solo all’uomo come creatura o causa”.

Le parole di Lorenzo non sono passate inosservate, e sono state duramente criticate dai telespettatori, che faticano a sopportare il suo atteggiamento nei confronti delle donne. Il pubblico sembra infatti non apprezzare la continua tendenza del modello a minimizzare e giustificare comportamenti sessisti e infatti tra i commenti si legge: “Con lui è così, o la pensi come lui e fai quello che dice lui o sei fuori”.

E ancora: “Cosa mi tocca sentire alle soglie del 2025”. “Non mi stupisce. Lui è lo stesso che a inizio del Grande Fratello diceva che non voleva vedere felici le sue ex”. “Lorenzo è proprio questo! Ogni giorno nei suoi discorsi esplicita una fobia spaventosa verso il femminismo, le donne che difendono altre donne, il non dover eccedere delle donne”. “Mio dio ma che cosa dice? Spero che Shaila non si avvicini più a lui”. “Un discorso ambiguo, ma che fa capire molto di come la pensa“.