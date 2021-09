Luca Argentero, il risveglio è dei migliori. Per l’attore la notizia è davvero bella

Non poteva svegliarsi meglio l’attore Luca Argentero, che ha ricevuto nelle scorse ore una notizia meravigliosa. Non sappiamo se si aspettasse una cosa del genere, visto che aveva come rivale una situazione decisamente molto importante e significativa, ma sta di fatto che ha potuto festeggiare un traguardo importante. I suoi fan e non solo sono al settimo cielo e si sono ovviamente rivelati decisivi per permettergli di fare una conquista fondamentale e per certi versi inaspettata.

Nei giorni scorsi la sua dolce metà Cristina Marino ha rivelato perché non mostrano la figlia Nina Speranza: “Non amo mostrare Nina sul web, per me è troppo preziosa. Infatti sul suo profilo Instagram è apparsa una tenerissima foto della piccola Nina Speranza di spalle avvolta in un accappatoio bianco. “Senza fine” – ha scritto Cristina Marino su Instagram – “Anche se cerco di spiegartelo, Anche se lo vedi. Non sarà mai abbastanza”. Una decisione netta assunta ovviamente di comune accordo.

La splendida notizia che ha riguardato Luca Argentero ha fatto riferimento agli ascolti televisivi. Nella serata di venerdì 3 settembre è andato in onda ‘Al posto tuo’ su Rai 1. Un risultato strabiliante per l’attore italiano, che è riuscito a battere l’agguerrita concorrenza di Mediaset. Su Canale 5 è stato trasmesso il film dedicato al generale Dalla Chiesa, che ha ottenuto l’11,1% di share. Su Italia 1 invece ‘Chicago P.D.’ è stato in grado di piazzarsi al terzo posto con il 6,9% di share. Ma veniamo ad Argentero.





Dunque, il film ‘Al posto tuo’ di Luca Argentero ha avuto il 13,2% di share con 2 milioni e 400 mila telespettatori posizionati davanti al piccolo schermo. Da registrare anche 822 mila spettatori su Rete 4 per ‘Il terzo indizio’, 445 mila telespettatori su La7 per il film ‘Julie & Julia’, 392 mila persone su Tv8 per ‘Gomorra – La serie’ e 357 mila telespettatori sul canale Nove per ‘Bake Off Italia 9’. Un vero e proprio dominio da parte di Luca Argentero, che non poteva chiedere di meglio al suo affezionato pubblico.

Luca Argentero è stato protagonista di una gaffe di Simona Ventura nelle scorse settimane, quando erano in corso le Olimpiadi. La conduttrice ha scambiato il numero delle medaglie azzurre con gli anni dell’attore. “Auguri Luca”, e la risposta non ha tardato ad arrivare. “Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso…”. Ovviamente nessuna polemica, ma tante risate.