Luana Ravegnini, il ritorno in tv dopo l’oblio. Lontana dal piccolo schermo da 10 anni, ecco come è diventata

La consacrazione definitiva per Luana Ravegnini arriva nel 1991, anno in cui partecipa a “Il pranzo è servito”, quiz Mediaset condotto da Claudio Lippi. Insieme a quest’ultimo, oltre a collaborare in altre trasmissioni televisive, ha intrapreso una storia d’amore durata diversi anni.

Fu lo stesso Lippi a rivelare di essersi profondamente innamorato di lei, tanto da aver deciso di lasciare sua moglie: “Aveva 23 anni meno di me. Me ne innamorai follemente e lasciai mia moglie e mia figlia Federica per andare a vivere con lei”. La storia tra i due finì nel 1997; la moglie del conduttore gli perdonò il tradimento e lui tornò a casa insieme a lei e alla figlia. Prima del successo con Il pranzo è servito, Luana Ravegnini ha studiato recitazione e danza, e ha lavorato nella pubblicità. In televisione debutta nel 1987 quando è fra le ragazze Coccodè nella trasmissione Indietro tutta di Renzo Arbore.

Che fine ha fatto Luana Ravegnini

Dopo una lunga pausa torna in televisione nel 2006, quando è tra le conduttrici della versione estiva de L’Italia sul 2, in onda su Rai 2. Dal gennaio 2010 conduce Storie di salute, su Rai 2 dalle ore 9 alle 9.45 nei giorni feriali. Nel 2011 conduce Due passi in Italia su Rai 2. Poi l’addio alla tv di Luana Ravegnini, che decide di dedicarsi alla famiglia lasciando il clamore mediatico.





Sono passato dieci anni dalla sua ultima apparizione in televisione e Luana Ravegnini è pronta a tornare in tv a settembre al timone di Check-up, programma sulla salute e sul benessere in onda su Rai 2 il sabato mattina. In esclusiva per Oggi, la conduttrice, oggi 52enne e mamma di Adele Maria, ha confidato di voler prendersi un po’ di tempo per se stessa dopo aver lasciato la tv per dedicarsi alla famiglia.

”Sono molto contenta di aver mollato tutto. – ha raccontato Luana Ravegnini al settimanale Oggi – Ho imparato che casa è dove sta la mia famiglia, pur amando alla follia la mia città, Roma. In un attimo ho cambiato Paese, ma so di aver fatto la cosa giusta”.