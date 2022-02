Lorena Cesarini è una delle stelle emergenti del cinema italiano. La passione per la recitazione è innata in lei ma dopo la laurea in Storia Contemporanea inizia a lavorare nell’Archivio Centrale di Stato di Roma per poi fare la cameriera in un pub. La giovane continua a coltivare il suo sogno di diventare attrice, in ‘tarda età’ si iscrive al Centro studi di Acting di Lucilla Lupaioli ed è grazie a un talent scout che l’ha notata a Roma che la bellissima Lorena Cesarini è riuscita a coronare il suo sogno di diventare attrice.

Nel 2014 ha debuttato nel film “Arance e martello” con Diego Bianchi, poi ha recitato in diversi film tra cui “Il professore Cenerentolo” di Leonardo Pieraccioni con Flavio Insinna e Laura Chiatti e “È per il tuo bene” con Marco Giallini e Matilde Gioli, anche lei astro nascente del Cinema italiano. Ma Lorena Cesarini è nota soprattutto per il suo personaggio nella celebre serie tv Suburra dove vestiva i panni di una prostituta.



Lorena Cesarini: anni, altezza, peso, chi è il fidanzato, origini, Suburra

Nella serie di Netflix impersonava Isabel, prostituta che fa perdere la testa al protagonista Aureliano (Alessandro Borghi). Nel 2019 Lorena Cesarini ha partecipato a un cortometraggio “L’interprete” di Hleb Papou e l’anno seguente è stata la protagonista del videoclip musicale di Enrico Nigiotti del brano portato a Sanremo 2020 “Baciami Adesso”. Nel 2022 è stata scelta da Amadeus come conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo.





“Una giovane attrice che ha avuto grande successo con Suburra. Ragazza brillante, che porterà la sua energia sul palco dell’Ariston”, aveva assicurato il conduttore e direttore artistico Amadeus. “La telefonata è arrivata il 1° gennaio. Ci ho pensato zero secondi, ho fatto i salti di gioia, sono stati i migliori auguri di buon anno che potessi ricevere”, erano state le parole di Lorena Cesarini.

Leggi anche...

Madre senegalese, papà italiano, Lorena Cesarini è nata in Senegal ma è cresciuta in Italia, a Roma, dove si è trasferita a soli tre mesi, è super tifosa della Roma – il suo idolo è Francesco Totti – e lavora anche come modella. È fidanzata ma in merito alla sua vita privata è sempre stata molto attenta alla sua privacy e a quella del suo fidanzato. Lorena Cesarini è nata nel 1987 a Dakar, la capitale della Repubblica del Senagal, è alta 157 centimetri per un peso di circa 47 chili.