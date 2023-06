Aggiornamenti importanti su Lorella Cuccarini e il suo futuro in televisione. Dopo essere stata una delle insegnanti di Amici 22, in tanti si sono domandati se continuerà a rimanere nel talent show di Maria De Filippi o a immergersi in altre avventure professionali. E la risposta a questo quesito sembra essere ormai arrivata, sebbene non ci sia stata un’intervista o un comunicato ufficiale da parte dell’ex conduttrice de La vita in diretta.

Per Lorella Cuccarini sono stati mesi positivi a lavoro, ma il suo futuro appariva incerto fino a qualche ora fa, quando è uscita un’indiscrezione che sembra chiudere il cerchio. Salvo improbabili nuovi colpi di scena, la donna avrebbe ormai maturato una decisione su ciò che vorrà fare nella prossima stagione televisiva. C’è chi festeggerà e chi invece resterà deluso perché sperava in altro.

Lorella Cuccarini, decisione presa: cosa farà in futuro

A quanto pare per Lorella Cuccarini si era aperta una strada molto interessante per il suo futuro lavorativo, infatti è stata contattata per essere protagonista in una trasmissione. Ma a sorpresa da parte sua ci sarebbe stato un rifiuto quindi inaspettato, come riportato dai colleghi di Dagospia. Non abbiamo riscontri ufficiali da parte della conduttrice, ma le voci sono molto forti e la danno ormai vicinissima ad accettare un’offerta ben precisa.

La Cuccarini sarebbe stata chiamata dai vertici della Rai per prendere il posto di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai1, ma lei avrebbe declinato questa proposta. Si sarebbe trattato di un ritorno nella tv pubblica, dopo il doloroso e polemico addio in seguito ai problemi di convivenza con Alberto Matano. E alla fine, sempre secondo Dagospia, Lorella avrebbe scelto di rimanere ad Amici e di non condurre nessun programma. Non se la sente quindi di lasciare la trasmissione di Maria, che le ha dato tanto.

Lei è insegnante di Amici da ormai 3 anni e ha avuto anche l’opportunità di condurre per qualche serata Striscia la Notizia l’anno scorso. Per un ritorno in Rai occorrerà attendere ancora, ma le porte della tv di Stato sarebbero sempre aperte per lei.