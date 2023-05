“Via da Amici”. Lorella Cuccarini lascia Maria De Filippi. Ma sa già dove va: pubblico incredulo

Colpo di scena in arrivo su Lorella Cuccarini. L’insegnante di Amici è sempre più vicina al passo di addio, stando agli ultimi rumor che stanno uscendo con una certa insistenza. A riportare la notizia è il sito Gossip e Tv, che l’ha tirata in ballo insieme ad altri volti noti del piccolo schermo. Ormai dappertutto c’è odore di rivoluzione e anche lei dovrebbe cambiare aria. C’è in serbo infatti una novità sensazionale, che le svolterebbe nuovamente la sua vita.

Prima di dirvi cosa farà Lorella Cuccarini dopo il possibile saluto ad Amici, con tanto di addio per certi versi inaspettato dato il suo successo, è noto che la nuova edizione del talent show potrebbe riprendere la sua corda a partire dal 17 settembre 2023. Ma com’è noto, Maria De Filippi è una delle protagoniste indiscusse del banco di giuria di Tu sì que vales. Ma se da un lato i componenti della giuria potrebbero non essere stati messi in discussione, per la data di start ancora tutto tace. E non si può che citare C’è Posta per Te, che riprenderà nel 2024.

Lorella Cuccarini e Amici, addio vicino? Dove potrebbe andare

Sarà sicuramente una delle situazioni da tenere maggiormente in considerazione nelle prossime settimane, ma i primi rumor su Lorella Cuccarini paiono sempre più chiari. Il suo futuro ad Amici è sempre più in bilico e l’addio come insegnante non sembra più essere così lontano. C’è qualcosa che la sta rendendo felice, infatti sarebbe stata contattata per essere protagonista altrove. E se le voci fossero confermate, non potrebbe mai dire di no a questa offerta.

Anche la Cuccarini dovrebbe essere coinvolta nei vari stravolgimenti televisivi e, grazie ai numerosi cambiamenti che si stanno verificando, per lei potrebbe esserci l’incredibile ritorno in Rai dopo l’esperienza finita male a La vita in diretta, a causa degli attriti con Alberto Matano. Non si hanno ancora informazioni dettagliate su ciò che farebbe, ma lei dovrebbe essere protagonista nella tv di Stato. Così come Pino Insegno, che potrebbe scippare il posto a Insinna a L’Eredità.

Lei è ad Amici dal 2020, mentre nel 2022 è stata anche protagonista come conduttrice di Striscia la Notizia sempre su Canale 5. A La vita in diretta è stata nel 2019 e 2020, mentre ora sarebbe pronta ad immergersi verso una nuova avventura in Rai.