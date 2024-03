Lunedì 25 marzo Perla Vatiero ha vinto la la diciassettesima edizione del Grande Fratello. Un risultato clamoroso, se si pensa che in questi mesi Beatrice Luzzi ha vinto tutti i televoti e le nomination arrivando anche al record del reality show di Canale 5. Un risultato arrivato anche grazie al riavvicinamento avuto con l’ex fidanzato Mirko Brunetti, con il quale aveva partecipato a Temptation Island.

Come ormai p noto, Perla e Mirko erano usciti dal reality delle tentazioni da soli. O meglio, lei era uscita da sola, perché lui era tornato alla vita di tutti i giorni insieme alla sua tentatrice Greta (poi entrata al Grande Fratello). Professavano amore e passione ma non hanno retto e a ottobre Mirko aveva fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia come single.

Grande Fratello, Mirko fa una frecciatina a Beatrice ma ne esce malissimo

Ovviamente Alfonso Signorini non aveva perso l’occasione si portare al Grande Fratello le sue ex: la storica Perla Vatiero e la fresca di rottura Greta. Insomma, dopo mesi di discorsi, dinamiche ecc… Perla e Mirko sono tornati insieme. È chiaro quindi che la giovane abbia non poco giovato di questa situazione, attirato il sostegno anche dei fan del fidanzato.

Una volta incoronata Perla, Alfonso Signorini ha riunito la vincitrice, Beatrice, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli per scattare la foto della cover di Chi e qui è accaduto qualcosa di molto particolare. Il video risale alla finale del GF ma è stato pubblicato solo ora e mostra Mirko avvicinarsi al gruppo per scattare la foto.

“Vieni anche tu, è giusto che ci sia anche tu”, dice Beatrice a Mirko, dopo averle dato un bacio, ha aggiunto: “Hai puntato sul cavallo sbagliato”. “E chi sarebbe?”, ha chiesto una sorpresa Beatrice e a questo punto Brunetti ha fatto il nome di Giuseppe Garibaldi. Insomma, secondo il ragionamento del,’ex Temptation Island, Perla ha invece puntato sul cavallo giusto, visto che alla fine ha vinto il reality show.

Ho ritrovato nella mia galleria il Backstage per la cover di Chi……….😅#GrandeFratello pic.twitter.com/uLnEdcWI58 — Samuel Montegrande (@MontegrandeS) March 27, 2024

“Ma Mirko che dice ‘hai preso il cavallo sbagliato’ a Bea? Quindi è un’ammissione che se non era per lui Perla non avrebbe vinto”, si legge infatti su X. “Ahahahahha ha perfettamente ragione una vittoria a due non una contro una…”, “Ma il cavallo vincente sarebbe lui o Perla?? Che disagio ammettere di aver puntato sulla ship solo per emergere”, “E quindi Perla ha preso il cavallo vincente ? Lui ? Ma questi vi prendono per il culo e voi li elogiate bah”.