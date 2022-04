Novità in arrivo per ‘L’Isola dei Famosi’ e non sono quelle che il pubblico voleva sentire. Purtroppo per Ilary Blasi non ci sono solamente notizie positive e per questa ragione Mediaset è stata costretta a intervenire immediatamente per porre rimedio ad una situazione, che in caso contrario avrebbe provocato sempre maggiori disagi. La conduttrice televisiva non potrà fare altro che accettare questa scelta dell’emittente, anche se sicuramente il suo impegno sarà sempre totale.

Intanto, a ‘L’Isola dei Famosi’ c’è preoccupazione per il futuro di Floriana Secondi. A 24 ore dalla nomination all’Isola dei Famosi 2022, poi, Floriana Secondi ha detto di voler lasciare il reality: “Basta voglio andà a casa, non cedo l’ora di andarmene. Tanto io c’ho da fare, non è che nun c’ho da fa. Carmen non ha niente contro ci me? Estefania levati di mezzo che non c’entri nulla. Non iniziare a fare la populista anche te ti prego. Fammi la cortesia che dopo mi diventi antipatica pure te. Non è che ce l’ho con tutti ma lasciatemi stare“.





L’Isola dei Famosi, stop a doppio appuntamento del giovedì

Come è stato possibile riscontrare nelle ultime settimane, ‘L’Isola dei Famosi’ ha conquistato dei risultati sicuramente lusinghieri quando la puntata è stata trasmessa il lunedì sera. Ma Canale 5 ha iniziato ad avere problematiche non di poco conto con la messa in onda del doppio appuntamento il giovedì sera. Da quando è iniziato ‘Don Matteo 13’ con Terence Hill e con l’imminente arrivo di Raoul Bova, ci sono state diverse sconfitte e il ‘Biscione’ ha deciso di intervenire immediatamente.

E quindi non vedremo più ‘L’Isola dei Famosi’ sia il lunedì che il giovedì. Per la precisione, stando a quanto riportato sul loro sito da ‘Blasting News’, la scelta non è applicata subito. Infatti, non ci saranno variazioni per lunedì 11 e giovedì 14 aprile, ma dalla settimana successiva il reality show di Canale 5 non sarà più trasmesso di giovedì per evitare lo scontro frontale con ‘Don Matteo 13’. Una decisione che il pubblico de ‘L’Isola dei Famosi’ non ha ovviamente accolto con grande entusiasmo.

Sempre stando a ‘Blasting News’, da giovedì 21 aprile invece non ci sarà ‘L’Isola dei Famosi’. Per quella data Canale 5 ha deciso che trasmetterà il film ‘Un figlio di nome Erasmus’, che dunque darà battaglia alla fiction di Rai 1. Una mossa che spera di poter ridurre il divario con ‘Don Matteo 13’, che fino a questo momento sta vincendo la gara degli ascolti tv senza grossi problemi.

“Basta, vado a casa”. Floriana Secondi, sfuriata clamorosa all’Isola dei Famosi