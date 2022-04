Alla fine anche all’Isola dei famosi, qualche equilibrio è venuto a mancare. Anzi, potremmo dire che per certi versi è stato un bel terremoto. Protagonista di una bella catfight, anche se non di certo esclusivamente femminile, quella tra Licia Nunez e Blind. Siamo naturalmente durante la puntata del 25 aprile e una decisione del rapper in particolare ha scatenato le ire della Nunez. Ma cosa è successo?

Durante la diretta, Blind ha dovuto scegliere due naufraghi da mandare a rischio eliminazione. Il rapper non ci ha dovuto pensare più di tanto. Ha detto a Ilary Blasi: “Il primo nome è Guendalina perchè non riesco proprio a capirla, fa di tutto per mettere zizzania nel gruppo e poi perchè non la sopporto. Il secondo è Licia perchè da quando è arrivata si è isolata, mi trasmette un po’ di negatività e non si sopporta”. Neanche a dirlo, Guendalina accetta senza ribattere (anche perchè tra i due non scorre buon sangue ed è chiaro a tutti), ma Licia Nunez la prende malissimo e chiede diritto di replica.





Licia Nunez, il duro scontro con Blind: “Sei un caz…”

Naturalmente Ilary Blasi da Milano ovviamente glielo concede. L’attrice inveisce contro Blind perdendola pazienza: “Sei un caz*aro, questa è l’affermazione più sbagliata che potessi fare. Come ho sempre detto dall’inizio ci sono stati dei pregiudizi sulla mia persona e professione”. Per chi non lo sapesse, Licia Nunez ha interpretato il ruolo di Elena Monforte nella fiction di Canale 5 “Le Tre Rose di Eva”.

Ha esordito nel programma “coppie” del 2001, e ha preso parte al film per il cinema “Alla fine della notte”. Nel 2020 ha partecipato Grande Fratello Vip ed è stata fidanzata con Barbara Eboli. A cosa si riferisce quindi Licia Nunez quando parla di “pregiudizi” sulla sua persona e professione? Nessuno lo sa con certezza.

Poco dopo però, grazie però ad una prova le due naufraghe hanno la possibilità di salvarsi dalla nomination sfidando altri due compagni nella prova dell’uomo vitruviano. Guendalina sfida Marco Cucolo e vince, mentre Licia sfida Nicolas, perde e finisce in nomination diretta. A questo punto Licia Nunez è a un passo dell’eliminazione.

“Ecco chi è il concorrente eliminato”. Isola dei Famosi, l’annuncio choc di Ilary Blasi