Altro giro, altra corsa e nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Una serata ricca di emozioni, quella del 25 aprile, che ha visto i concorrenti scontrarsi, fare pace e non solo… A dirla tutta, in questa 11esima puntata, il televoto non aveva un esito scontato, da una parte Ilona Staller e dall’altra Edoardo Tavassi. I due sono senza dubbio i preferiti del pubblico, ma uno dei due doveva essere eliminato. Coma sappiamo poi, Ilona Staller, alias Cicciolina, ha superato già diversi televoti, ma dall’altra parte ha un mostro di simpatia e affetto.

Edoardo, forse il concorrente più amato di sempre (insieme a sua sorella Guendalina Tavassi e a Nicolas Vaporidis, c’è da dirlo). Oltretutto il pubblico da casa ha dovuto scegliere non di certo per una “soluzione più drastica”, visto che l’eliminato dell’undicesima puntata non sarebbe stato rimandato in Italia ma semplicemente spostato a Playa Sgamada. Come sappiamo poi, il gruppo è spaccato in due. Per questo la padrona di casa Ilary Blasi ha messo i due nominati di fronte ai loro nemici.





Ilona Staller eliminata dall’Isola dei Famosi, polverizzata da Edoardo

A questo punto il simpatico Edoardo ha affrontato Blind, mentre Ilona Staller ha parlato a quattr’occhi con Vaporidis. “Sono inca…ta nera con te! Pentiti! Hai detto bugie”, ha subito sbottato Cicciolina con l’attore. A questo punto il giovane si è rivolto con rispetto verso la donna e ha detto: “Mi pento, ho usato toni str..zi”. Tuttavia non si è rimangiato il pensiero della Ilona naufraga, si è scusato per i toni.

Senza perdere altro tempo, Ilary ha chiuso il televoto e ha letto il verdetto: Ilona Staller è l’eliminata. Come dicevamo, la donna è stata spostata in poco tempo a Playa Sgamada, ma prima ha dato il bacio della nomination a Nicolas. Edoardo è stato salvato con l’84%, per la Staller solo il 16%. Poi la conduttrice ha dato il via a un blocco per stabilire i due concorrenti da far andare al televoto.

il fottuto 84% di edoardo l’italia è una repubblica fondata sui tavassi #isola pic.twitter.com/5DZxt4SSGn — ale ⚡️ (@paranoiagirll) April 25, 2022

Ha chiesto due nomi a Blind: il leader in carica ha fatto i nomi di Guendalina e Licia. Loro due hanno scelto a loro volta altri due concorrenti da affrontare in una prova per salvarsi dalla nomination: Guendalina ha scelto Cucolo, Licia invece Vaporidis. A questo punto le coppie si sono sfidate nella prova dell’Uomo Vitruviano: hanno vinto Guendalina e Nicolas. Licia e Cucolo sono i primi nominati della puntata.

