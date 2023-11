La telenovela su chi guiderà la prossima edizione de L’Eredità è finita con una prima certezza: Pino Insegno non sarà al timone. E dire che solo pochi giorni fa aveva il conduttore aveva bollato come fantasiose le voci che lo volevano lontano dal programma che fino allo scorso anno vedeva Flavio Insinna in cabina di regia. “Parole in libertà di qualcuno… Io non ce la faccio più a sentirvi”, aveva detto. Dietro allo stop c’è un motivo ben preciso: Il clamoroso flop del Mercante in fiera, appena il 2% di ascolti, che il conduttore aveva cercato di smentire.

Dopo i primi risultati deludenti aveva buttato acqua sul fuoco. “Ma quale flop – aveva detto a settembre -, gli ascolti sono buoni, in linea con la rete, un po’ più alti, la cosa bella è che finiamo il programma al 5% di share quindi il programma è andato in crescendo e ha chiuso in grande crescendo. Quello che dobbiamo fare noi ora è cercare di raddoppiare gli ascolti di quella fascia’”.





L’Eredità, Pino Insegno non condurrà il programma

Parole difficili da giustificare davanti all’evidenza dei numeri. Sulla decisione di tagliare Insegno però la Rai c’entra fino ad un certo punto. A mettere il veto sul conduttore del ‘Mercante in fiera’ è stata – apprende l’Adnkronos – la società che detiene i diritti del format del game show, Banijay Italia, che in sede di rinnovo dell’accordo biennale con Rai (che era scaduto), ha chiesto di poter approvare il conduttore del programma.

Un no deciso che ha aperto la caccia al sostituto. Scrive Fanpage come: “Sono tre i nomi trapelati a proposito della conduzione della nuova edizione de L’Eredità dopo la suggestione, mai concretizzatasi, di Insegno: a prendere il posto del presentatore, attore e doppiatore sarebbe dovuto essere uno tra Flavio Insinna, Marco Liorni e Gabriele Corsi”.

“Ma a sbarrare la strada a quest’ultimo sarebbe il contratto di esclusiva con Discovery che gli impedisce di assumere altri impegni fino alla fine della stagione in corso. A meno di colpi di scena dell’ultima ora, a giocarsi la partita dovrebbero essere Insinna, ultimo conduttore del format, e Liorni”. Tra i due quello che sembra essere un passo avanti è Insinna, che sia arrivato il momento del clamoroso ritorno?