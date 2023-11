Il Grande Fratello regala sempre novità e episodi che fanno discutere parecchio. L’ultimo in ordine di tempo ha avuto come protagonista Beatrice Luzzi, rimasta molto infastidita da un atteggiamento assunto da un concorrente. Nelle scorse ore si stava vivendo un momento rilassante e contraddistinto dal divertimento, ma l’altro ha compiuto un gesto che lei non ha affatto gradito. Anche perché lo ha ritenuto inopportuno in quel frangente.

E i telespettatori del Grande Fratello hanno quasi tutti dato pienamente ragione a Beatrice Luzzi, che ha reagito spontaneamente a qualcosa che non le stava andando a genio. A proposito dell’attrice, lei ha fatto una rivelazione su Giuseppe Garibaldi. Si sono avvicinati sempre più, grazie anche ad un ballo sensuale culminato con uno spettacolare bacio. Sembrava ci fosse solamente spazio per il romanticismo e la passione, invece da un momento all’altro il 30enne ha cominciato a sanguinare dal naso.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi infastidita da un concorrente: “Non è il momento”

Nella casa del Grande Fratello i concorrenti hanno iniziato a danzare e verso Beatrice Luzzi si è avvicinato uno dei protagonisti del reality show. Ma quel ballo sensuale e scherzoso non è stato apprezzato dall’attrice, la quale ha rinunciato immediatamente a ballare con lui. E gli ha chiaramente detto che non stava rispettando qualcuna in particolare, seppur non l’abbia nominata esplicitamente. E il giovane gieffino ha provato subito a difendersi.

A danzare in modo sexy e divertente è stato Paolo Masella, ma Beatrice lo ha respinto praticamente nell’immediatezza e gli ha detto: “Non è il momento, dai. Ti do un consiglio, dai”. Il riferimento implicito sembrava essere nei confronti di Letizia Petris, dato che lui è sempre più vicino alla fotografa e quindi questo modo di fare poteva sembrare irrispettoso. Ma il macellaio è sembrato sorpreso e ha reagito in maniera dispiaciuta.

Paolo ha esclamato: “Sto scherzando Bea, io gioco sempre“. La Luzzi ha compreso l’intento giocoso del compagno di avventura, ma ha comunque ribadito la sua posizione e ha evitato quindi di ballare insieme a lui.