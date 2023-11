Momento choc al Grande Fratello con Paolo Masella autore di una scoperta disgustosa in piscina. Il concorrente si stava completamente rilassato in compagnia di Mirko Brunetti, quando si è reso conto che nelle sue vicinanze c’era qualcosa di insolito, che certamente non avrebbe dovuto galleggiare con loro. Inizialmente non voleva crederci, ma poi lo ha preso in mano e anche i telespettatori hanno avuto la definitiva conferma.

Il pubblico del Grande Fratello si è ovviamente lamentato perché non dovrebbe mai capitare una cosa simile e questo pone un interrogativo sul comportamento di alcuni protagonisti. Sta di fatto che Paolo Masella ha fatto questa scoperta in piscina tutt’altro che bella e Mirko è stato il primo testimone di quell’evento insolito. Vediamo insieme cosa ha trovato in acqua e soprattutto cosa ha esclamato il macellaio, che sta vivendo alti e bassi con Letizia.

Leggi anche: “Oddio, perde sangue”. Grande Fratello, Garibaldi fa spaventare Beatrice: “Ha un problema”





Grande Fratello, Paolo Masella fa scoperta disgustosa in piscina

Sono tutti rimasti sbalorditi davanti a quella scena, ovviamente anche i due concorrenti del Grande Fratello non se l’aspettavano proprio. Paolo Masella ha voluto però raccoglierlo per evitare che qualcun altro lo trovasse ancora. Una scoperta ‘choc’ in piscina che sta facendo parlare moltissimo sul web. E la gente ha ammesso di essersi disgustata davanti a quella visione tutt’altro che interessante. E chissà se ci sarà stata qualche reprimenda da parte degli autori.

Paolo, mentre conversava con Mirko Brunetti, ha esclamato: “No vabbè, spero non sia quello che penso”. E invece era davvero così: “Caz***, è un assorbente“. Il tampone utilizzato dalle donne per l’igiene intima per l’assorbimento del flusso mestruale si trovava proprio all’interno della piscina. Ovviamente è impossibile stabilire chi possa averlo perso. Si sarà trattato sicuramente di un gesto involontario, ma che ha posto l’accento sulla poca pulizia dei concorrenti.

Ma dai che schifo 🤢 — Rossy🇵🇸 (@Rossell66297010) November 9, 2023

Ovviamente scioccata è stata la reazione degli utenti su X: “Ma dai, che schifo”, “Garibaldi ci è pure passato sopra coi piedi”, “Non ci credo!! Che schifo”, “Sboccate insieme a me”. Un momento da dimenticare per Paolo e Mirko.