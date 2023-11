Massimiliano Varrese smascherato al Grande Fratello, è polemica. Alla fine è successo: i comportamenti dell’attore italiano lo hanno messo nei guai e tutti i nodi sono venuti al pettine. Fino a che è stato il nemico giurato di Beatrice Luzzi è stato praticamente il leader della casa. Ora, che i due sembrano aver fatto pace, tutti hanno notato che in lui non c’è nulla di lineare e che c’è una strategia dietro ogni rapporto. A dare il la a questa situazione che ha portato Varrese con le spalle al muro, è Letizia Petris.

>> “Smettila, non voglio”. Grande Fratello, lui si avvicina a Beatrice e la reazione è immediata

Poco prima però è lo stesso Massimiliano che, incalzato da Signorini sulla sua caduta dal banchetto, si è giustificato dicendo: “Tre settimane fa quando c’è stata tutta la querelle di Heidi, mi hanno pregato per rimanere mentre io avevo già fatto la valigia. Mi è stato chiesto di far fronte a una situazione difficile con Beatrice, ho deciso di rimanere perchè mi sono sentito responsabilizzato.





Massimiliano Varrese smascherato al Grande Fratello

Poi dice: “Ci siamo riavvicinati con Beatrice, in modo molto bello e sincero, però per me era anche rischiare nei confronti del gruppo. La scorsa puntata Bea era la prima preferita della casa e ho detto ‘hai visto il reset è stato importante’, poi ho pensato che è un riconoscimento e quindi ho detto perchè non hanno pensato anche a me. Io non ce l’avevo con delle persone specifiche”.

Pesantissima Cesara Buonamici che lo asfalta in diretta: “Massimiliano sei tornato un po’ il Marchese del Grillo. Te la sei cantata e te la sei suonata da solo. Vuoi essere ringraziato per aver fatto pace con Beatrice? Ditegli grazie e stop”. A questo punto, come dicevamo, anche Letizia Petris non riesce più a stare zitta e dice riguardo Varrese: “La sera prima mentre mi lavavo i denti Max ha detto ‘io mi sto annoiando, domani con chi litigo?”.

E ancora: “sennò esco’, allora il giorno dopo ha fatto tutto quello e allora …”. A questo punto risponde anche Massimiliano Varrese che tristemente dice: “Complimenti a tutti Il mio sbrocco è iniziata con una finta litigata con Rosy poi è degenerata”. È finito il regno di terrore di Varrese? Staremo a vedere.

Leggi anche: “Deve andare fuori dalla casa”. Grande Fratello, colpo di scena su Alex Schwazer: il motivo