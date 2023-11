Beatrice Luzzi bacchetta Alfonso Signorini in diretta: “Non mi è piaciuto”. Attimi di tensione durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Una delle protagonista assolute di questa edizione, Beatrice Luzzi, sta tenendo testa a chiunque, compreso il padrone di casa. Ma cosa è successo tra loro e perché l’attrice di Vivere ha deciso di sbroccare direttamente al conduttore tv. Si parlava chiaramente del riavvicinamento tra la Luzzi e e Giuseppe Garibaldi.

>> “Ancora? Adesso basta!”. Grande Fratello, Varrese smascherato in diretta: Cesara lo asfalta

E proprio a questo punto, Signorini lancia una frecciatina a Beatrice che è quasi un invito. Il presentatore del Grande Fratello 2023 dice allora alla Luzzi che Massimiliano Varrese, con la famosa proposta a di andare nel suo letto l’altra notte, avrebbe messo in atto una strategia e niente più. Beatrice allora ci ha tenuto a spiegare che quella sera c’era un problema legato proprio ai letti: “C’erano tanti cambiamenti… Stavamo solo scherzando…”.





Beatrice Luzzi bacchetta Alfonso Signorini in diretta

Signorini però non ci casca sopratutto per la risposta della Luzzi che ha detto al collega di volerci pensare. Signorini allora l’ha subito zittita dicendo: “Massimiliano magari è una porta aperta… Ciao ragazzi, grazie…”. Un’evenienza ben accolta dal pubblico in studio. A questo punto però Beatrice Luzzi decide di chiarire alcuni passaggi e di rivolgersi direttamente ad Alfonso Signorini.

La cosa però è successo poco dopo che Vittorio ha avuto modo di vedere sua madre. Signorini ha subito visto che Beatrice faceva gesti strani alle telecamere. A quel punto Signorini non ha potuto fare altro che andare chiederlo alla diretta interessata: “Non ho capito onestamente con chi ce l’abbia Beatrice… Mi aprite l’audio di nuovo… Luzzi… Ti ho visto parlare allo specchio e mi sono chiesto cos’hai…”.

Beatrice risponde piccata: “Parlavo con te…Si…C’è una cosina che non è piaciuta quella delle porte aperte…Non è il caso…”. Signorini risponde come un finto tonto. “Non ho capito… Lasciare le porte aperte? Ma cosa c’entra adesso con la mamma di Vittorio? Scusami eh…”. Poi i due si sono messi a ridere e la cosa è finita lì, ma sembrava chiaro che Beatrice Luzzi avesse tutta l’intenzione di asfaltare Alfonso. E pensare che forse ci sarebbe anche riuscita.

Leggi anche: “Rebecca, diglielo”. Garibaldi, scoperta amarissima al Grande Fratello: cambia tutto