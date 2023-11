Colpo di scena in arrivo al Grande Fratello e riguarda Alex Schwazer. Infatti, è stata riportata un’indiscrezione bomba sul concorrente che rappresenterebbe quasi una novità assoluta nella storia del programma. Ma non si potrebbe fare altrimenti, soprattutto se le cose dovessero andare per il verso giusto. Non sappiamo se lui sia già stato messo al corrente di questa possibilità oppure se gli autori e Alfonso Signorini preferiranno comunicargli tutto a tempo debito.

A proposito di quanto accaduto invece al Grande Fratello nelle scorse ore, Alex Schwazer è stato protagonista di un fatto alquanto singolare. Era in piscina e ha assistito silenziosamente alla scena del bacio appassionato tra Paolo Masella e Letizia Petris. “Quando si sono accorti del marciatore sono scoppiati a ridere. Sia Paolo Masella che Letizia Petris si sono scusati con lui ma lo sportivo li ha rassicurati dicendosi felice per loro”.

Grande Fratello, novità clamorosa in vista per Alex Schwazer

Effettivamente lui è un concorrente diverso dal solito, anche perché è entrato al Grande Fratello con un obiettivo ben definito. Alex Schwazer è un marciatore, campione olimpico, che però ha anche vissuto dei momenti difficilissimi a causa della positività al doping che lo ha costretto a lunghe squalifiche. Nella seconda circostanza in cui sarebbe stato trovato dopato, lui ha però respinto al mittente tutte le accuse dicendo di non aver assunto alcuna sostanza proibita dal regolamento.

E ora il sito TvBlog ha sganciato una vera e propria notizia boom. Infatti, in via eccezionale Alex potrebbe uscire in futuro ogni giorno dalla casa per prepararsi a dovere alle prossime Olimpiadi 2024, obiettivo che lui vorrebbe ottenere a tutti i costi. Quindi, potrebbe avere l’opportunità di allenarsi all’esterno delle mura in una pista dove sarebbe da solo. Il sito Novella 2000 ha anche ricordato che non si tratterebbe di una decisione da prendere per la prima volta in assoluto.

Sono stati rievocate le uscite temporanee dal GF di Aldo Montano e Daniele Bossari, che lasciarono la casa rispettivamente per un incontro dei medaglieri di Tokyo col Presidente della Repubblica e per la presenza ad un funerale. Anche nella giornata del 9 novembre Alex ha proseguito con i suoi instancabili allenamenti.