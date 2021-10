“Mi deve 20mila euro”. Trascinata in tribunale per la vip ora si mette male. E finisce tutto in diretta tv

L’accusa è pesante. La vip è accusata dalla padrona di casa di essere in ritardo con il pagamento dell’affitto da 11 mesi per un totale di circa 20mila euro. A lanciare l’accusa è la stessa proprietaria, Daniela Lilli, che con una mail ha informato la redazione de Le Iene.” Non paga le bollette di gas e luce. Non abita da oltre tre mesi nella nostra casa concessa in affitto, ma non consegna le chiavi per cattiveria e dispetto. Mi deve più di 20 mila euro”.



Una versione confermata dal Tribunale Civile di Roma che ha accertato la morosità da novembre 2020 e convalidato lo sfratto. “Non solo non ci pagava da 11 mesi ma voleva pure una buonuscita – continua Lilli – Le abbiamo offerto 1500 euro, ma non ha accettato. Voleva 3500 euro. Visto che non glieli abbiamo dati, si è tenuta la casa. Prende il reddito di cittadinanza, una persona che prende in affitto una villa, ma chiede il reddito di cittadinanza è tutto dire”. Lei è Laura Colucci, l’ex ragazza di Non è la Rai.

Laura Colucci, poche settimane fa le accuse a Gianni Boncompagni



Laura Colucci che, davanti alle telecamere, ha replicato: “Sono una famiglia di pazzi. Ho passato le pene dell’inferno. La caldaia non funzionava, non mi hanno sistemato il giardino. Ogni cosa che chiedevo, dicevano che era a carico mio. Ho dovuto fare tutta la parte che confinava con loro con il cartongesso perché lei dalla mattina alla sera dava colpi al muro. Io l’affitto gliel’ho pagato fino a febbraio scorso!”.







Quando Daniela Lilli le ha sentito dire che Laura Colucci, che ha negato di percepire il reddito di cittadinanza per poi essere smascherata dall’INPS, ha affermato di aver pagato anche le bollette, è esplosa: “Bugiarda, falsa, bastar*a”. E ancora: “Tu sei una pazza che non mi restituisci le chiavi. Questa è correttezza? Tu sei una persona ignobile. Io prendo le pastiglie per dormire per colpa tua”.





Laura Colucci era finita sui giornali di recente per accuse al programma di Gianni Boncompagni. “Io facevo parte di questo gruppetto. A un certo punto, Boncompagni chiese di vederci a casa sua. E quindi andammo là. Lui si divertì tanto e quindi da quella sera poi ci ha preso gusto. Dopo un po’ non ci sono andata e sono finita. Non c’è mai stato sesso…era tutto un po’ sottinteso, capito? Dopo cena tirava fuori il barattolo della Nutella. Se lo passavano con questo cucchiaino…facevano i giochetti con la linguetta. Lui voleva questo rapporto morboso”.