Tra non molto a Uomini e Donne Ida Platano dovrà fare la sua scelta e scopriremo con chi inizierà una nuova storia d’amore. Messi da parte gli ex Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, è tempo di concentrarsi sul presente e soprattutto sul futuro. E ora a parlare è stato qualcuno che la conosce molto bene, che ha deciso di rilasciare un’intervista sulla tronista.

Innanzitutto, parlando della protagonista di Uomini e Donne, quest’uomo ha comunque espresso giudizi positivi verso Ida Platano a poco tempo dalla sua scelta: “Lei è una bellissima donna, sia fuori che dentro. Sensibile, una persona che non fa vedere quello che realmente è. Riesce a chiudersi tanto e forse al pubblico questa cosa non arriva ed è un peccato”.

Uomini e Donne, anticipazione su Ida Platano: “Ecco chi sarà la sua scelta”

A parlare è stato un’ex corteggiatore della tronista di Uomini e Donne. Toccando il tema Ida Platano nel corso della sua intervista con il blogger Lorenzo Pugnaloni, lui prima di soffermarsi su chi sarà la scelta della donna ha ricordato Guarnieri: “Non ho mai avuto paura che tornasse Riccardo e che lei potesse eliminarci. Il suo fantasma è comunque percepito, so che per lei è stata una storia importante”.

Chi ha rotto il silenzio su Ida è Daniele Capuana, il quale nella 20esima puntata di Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere chi secondo lui sceglierà tra Pierpaolo e Mario: “Credo che la scelta sentimentale per Ida sia verso Mario, ma non penso che possano coesistere i loro stili di vita. Sono molto diversi, a lui piace fare la vita più libertina e ha un lavoro diverso. Difficile farli avvicinare, a livello visivo non li vedo vicini. Ma si fa trasportare dalle emozioni, le ho detto che penso sia una bella persona e le auguro il meglio”.

Quindi, secondo Daniele Capuana alla fine sarà Mario a prevalere su Pierpaolo ma la loro relazione potrebbe non avere una lunga durata, essendoci troppe divergenze tra Cusitore e Ida Platano. Staremo a vedere se questa previsione si rivelerà azzeccata.