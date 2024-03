Siamo ormai in dirittura d’arrivo a Uomini e Donne per la scelta di Ida Platano. La tronista sta per prendere la sua decisione definitiva, ma c’è già stata un’anticipazione molto interessante su quello che sta per succedere. I telespettatori rimarrebbero a bocca spalancata, dato che si tratterebbe di qualcosa che nessuno aveva lontanamente immaginato.

Non è stato fin qui un percorso sereno a Uomini e Donne per Ida Platano, ma ora siamo alla prova del nove. Deve necessariamente assumere una decisione fondamentale per la sua vita sentimentale. Ma ecco arrivare il possibile colpo di scena, stando ad una fonte molto attendibile, che farebbe restare tutti senza parole. Vediamo insieme cosa ci dobbiamo aspettare.

Uomini e Donne e Ida Platano, cosa avrebbe deciso di fare

Nonostante abbia iniziato questa nuova avventura a Uomini e Donne da circa quattro mesi, Ida Platano è ancora abbastanza in alto mare per quanto concerne la scelta. A rompere il silenzio è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, sempre informato sulle dinamiche del dating show, che ha deciso di rispondere ad una follower che gli chiedeva delucidazioni sulla donna.

Ida è corteggiata da Pierpaolo e Mario, quindi questa telespettatrice di UeD ha chiesto a Pugnaloni: “Ciao Lollo, pensi che Ida scelga Mario? Tu sei il numero uno”. Ma il blogger ha gelato tutti con la sua risposta: “Penso che non sceglierà nessuno“. Quindi, secondo lui preferirà uscire dalla trasmissione di Canale 5 da single, visto che non sarebbe convinta del tutto di entrambi.

Ovviamente è solo un’ipotesi, non conosciamo ufficialmente le intenzioni di Ida Platano che alla fine potrebbe anche decidere di preferire uno dei due corteggiatori e provare ad iniziare una storia d’amore.