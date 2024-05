Ieri sera su Rai uno è andata in onda la cerimonia di consegna dei David di Donatello, l’equivalente dell’Oscar per il cinema italiana. A fare il pieno di statuette sono stati due film: Io Capitano di Matteo Garrone e C’è ancora Domani di Paola Cortellesi. La serata è stata condotta da Carlo Conti, affiancato da Alessia Marcuzzi. A differenza delle edizioni precedenti, l’evento ha ospitato prima della cerimonia, il red carpet, condotto da Fabrizio Biggio.

La serata ha regalato anche una grande sorpresa per gli appassionati di televisione e in particolare del Grande Fratello. All’evento era presente la figlia di uno dei concorrenti più amati di tutta la storia del reality show, lì al David per accompagnare la mamma attrice. Era la prima volta che la figlia di questo ex gieffino partecipava a un evento televisivo e gli spettatori tutti sono rimasti sorpresi dalla straordinaria somiglianza con il padre, che purtroppo non c’è più.

Leggi anche: Pietro Taricone, il ricordo della ex compagna Kasia Smutniak a 10 anni dalla tragica morte





Grande Fratello, la scoperta sorprendente sulla figlia dell’ex concorrente

Pietro Taricone è stato uno dei concorrenti della prima edizione del reality show di Canale 500. Correva l’anno 2005. Pietro non vinse il Grande Fratello. A trionfare fu Cristina Plevani. Ma fu lui il vincitore morale. Nella casa più spiata d’Italia colpì il pubblico per la sua simpatia e il carattere un po’ guascone. Dopo il GF Taricone intraprese la carriera di attore partecipando a numerose fiction e film.

Pietro Taricone morì cinque anni dopo quella edizione del Grande Fratello, all’età di 35 anni in un tragico incidente con il paracadute. Taricone lasciò la compagna Kasia Smutniak, conosciuta nel 2003 sul set di Radio West, e la figlia piccola Sophie di sei anni.

Mamma e figlia hanno sfilato ieri insieme alla cerimonia per il David di Donatello. Kasia Smutniak partecipava al concorso con un film da registra. Sul red carpet con lei Sophia che oggi a 20 anni. E, come detto, tutti hanno notato la grandissima somiglianza tra la ragazza e il papà. Due gocce d’acqua.

Dopo la morte di Taricone, Kasia Smutniak si è sposata con il regista Domenico Procacci, con il quale ha avuto un altro figlio, Leone. L’attrice di origine polacca non ha mai dimenticato però Pietro. Di recente ha ricordato così il tragico giorno della sua morte: “Io so che in quel momento lui era felice. Prima di saltare mi ha mandato un bacio, facendo la faccia buffa, hanno riso tutti. Poi si è lanciato. Non si è reso conto di niente, è morto col sorriso in faccia. Io ero accanto a lui, se potessi scegliere un modo di morire, vorrei anch’io morire così: nel momento più felice della vita”.