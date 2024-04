Tanti colpi di scena durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 15 aprile 2024. C’è stata la prima eliminazione, quella di Luce Caponegro, e ovviamente ci sono state le temute nomination. Nel corso della terza puntata sono stati quattro i concorrenti immuni: Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye, Pietro Fanelli e Marina Suma, che ha subito un brutto infortunio in diretta proprio durante la prova per ottenere il benefit.

I naufraghi hanno deciso chi mandare al televoto nel corso della prossima puntata del programma, che andrà n onda giovedì 18 aprile sempre in prima serata su Canale 5. I concorrenti nominati sono: Daniele Radini Tedeschi, Artur Dainese, Francesco Benigno e Peppe Di Napoli. A questi si aggiunge Joe Bastianich, nominato dal leader della puntata, il ballerino Samuel Peron.

Isola dei Famosi, la battuta su Irama a Khady

Chiamata nel confessionale della Palapa da Vladimir Luxuria per fare la sua nomination, Khady Gueye ha salutato il pubblico e Vladimir Luxuria l’ha salutata commentando la buona sorte di questi giorni della concorrente, al momento la favorita del pubblico a casa: “Devo dire che è stata una puntata fortunata per te. Perché devo dire…. sei partita nominata, hai vinto il televoto e adesso sei anche immune”.

Mentre stava parlando con la naufraga, Vladimir Luxuria le ha fatto una battuta su Irama: “Se tu pensavi di tornare in Italia, io te lo dico con una bellissima canzone di Irama… Tu no”, ha detto la conduttrice dell’isola dei Famosi gelando la modella. Nei mesi scorsi era uscita la notizia che la modella fosse la fidanzata del cantante, ma lei aveva prontamente smentito tutto.

Ma Vladi che manda frecciatine a Khady su Irama! ✈️#Isola pic.twitter.com/Hpuxy5hqOD — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2024

“Non sono la fidanzata di Irama e hanno totalmente storpiato le parole che ho detto nell’intervista. Sto già prendendo provvedimenti a riguardo”, aveva scritto Khady Gueye all’esperta di gossip Deianira Marzano facendo delle precisazioni circa un articolo apparso sul settimanale DiPiù. “Ti chiederei cortesemente di non alimentare la cosa perché non sono cose vere. Lui ha la sua vita e io ho la mia. Non è la prima volta che vengo associata a lui. Non stiamo insieme“, aveva scritto ancora la modella.