Altro che una simpatica nonnina, Katia Ricciarelli si dimostra, giorno dopo giorno, una delle più tenaci concorrenti del GF Vip. Che poi venga criticata per il suo punto di vista a volte un po’ troppo retrogrado, quello è un altro aspetto. Nella puntata in diretta del 21 febbraio, si è parlato molto (forse troppo) del bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge. Un fatto che ha destabilizzato molto la cantante lirica. Ma non è stato soltanto questo il pretesto per discutere con Alex Belli. I due si sono confrontati perché Katia non ha per nulla gradito il comportamento di Alex negli ultimi mesi e si è inalberata ancor di più dopo le vicende di sabato notte.

Come ricorderete, lei era in sauna con Alex quando c’è stato il bacio saffico tra Delia Duran e Soleil Sorge. Così, l’ex di Pippo Baudo ha pensato bene di non prendersela con le dirette interessate (anche perché diciamocelo, quale sarebbe il problema?) ma di tirare le orecchie a Belli. Qualcuno infatti ricorderà che Alex, in quella occasione aveva detto a Katia Ricciarelli di amare Delia perché “è pazza”, riferendosi al bacio con Soleil.

Proprio quella frase proprio non è piaciuta alla soprano che da quel momento è andata completamente fuori di testa. Secondo lei, Alex avrebbe manipolato sia Delia sia, soprattutto, Soleil. Per Katia Ricciarelli, quando Belli è rientrato, non è stato un bel momento. Forse anche perché stufa, come il resto dei concorrenti e come anche il pubblico, di questo rapporto malato tra i 3 personaggi del reality.





Poi il rientro di Alex e tutto si è riacceso. A questo punto, Katia Ricciarelli, ha deciso di prendersela con Alex Belli dopo che Signorini li ha messi faccia a faccia. “Se non fossimo in televisione ti darei una sberla. Andiamo dietro la tenda e te la do. Non amo che si esibisca l’amore così”.

“Mi ha dato fastidio. Dammi la mano, andiamo oltre la porta rossa che ti faccio un c..o così”. A quel punto Belli ha sfidato Katia Ricciarelli a dargliene una lì seduta stante. Ovviamente la Ricciarelli non lo ha fatto, chissà quanto le sarà costato. Un gesto che non è piaciuto a nessuno: né dentro, né fuori la casa.