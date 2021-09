La protagonista assoluta di questi primi giorni del GF Vip è senza dubbio Katia Ricciarelli. Prima il caso della presunta bestemmia, poi un insulto omofobo rivolto ad Alex Belli. “Sembri un po’ ricc**ne”, ha detto Ricciarelli all’attore di CentoVetrine. Il motivo? Una camicia dai colori sgargianti sulla quale stava scherzando lui stesso. E poi ancora: “Questi occhiali? Un po’ da f*o”.

In merito al primo episodio, è intervenuto anche Cristiano Malgioglio (tra l’altro ex concorrente del GFVip): “Cara Katia, volevo ricordarti che i gay non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata… certamente non buon gusto. Anzi!”, ha scritto su Twitter. Poco dopo, sempre Katia Ricciarelli, rivolgendosi alle 3 Principesse (Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié), ha detto: “Sembrano tre paralitiche”.

A riportarlo è Il Messaggero, che sottolinea come tutto ciò sia accaduto davanti agli occhi di Manuel Bortuzzo, il ragazzo 22enne vittima di un colpo di pistola che, a causa di una lesione al midollo, lo ha portato sulla sedia a rotelle, come raccontato da lui stesso anche ieri, nella Casa. Ma non è finita qua perché solo nella serata del 16 settembre, Katia Ricciarelli si è resa protagonista di una nuova querelle.





Come riportano i follower su Twitter, la Ricciarelli avrebbe detto a Clarissa (una delle principesse Selassie): “Com’è grassa tua sorella Jessica”. Clarissa, forse per sorvolare sull’affermazione infelice, avrebbe reagito ridendo. Ma il web è insorto. “In quattro giorni – scrive un utente – Katia Ricciarelli ha detto di tutto. Adesso anche il body shaming, fuori subito”.

e quando venerdì sera katia ricciarelli si scannerà con tutte loro then what #GFVIP pic.twitter.com/U4TV8I4jQm September 15, 2021

E ancora: “Ma si può dire grassa a una ragazza davanti a tutta Italia?”. E c’è chi prende di mira anche Clarissa: “Se avessero detto grassa a mia sorella non avrei riso…”. Molto probabilmente durante la prossima diretta, Alfonso Signorini chiederà a Katia Ricciarelli di allontanarsi dalla casa. O quantomeno è quello che il pubblico si aspetta per queste uscite così indelicate.