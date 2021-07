“Se ne deve tornare a casa!”. Karina Cascella mai così velenosa, si scaglia contro il volto di UeD

Karina Cascella mai stata così furiosa. L’opinionista e influencer ha deciso di parlare di ‘Uomini e Donne’, che riaprirà i battenti dal prossimo mese di settembre. E nonostante manchi ancora un po’ di tempo prima della ripartenza, ecco che è arrivata una bordata della donna nei confronti di una protagonista del dating show di Maria De Filippi. Parole molto pesanti e nette, che non lasciano spazio assolutamente ad equivoci. Lei è stata più diretta che mai e chissà se ci saranno repliche nei prossimi giorni.

Karina Cascella ha deciso di utilizzare il social network Instagram per rispondere ad alcune domande dei suoi follower. E alcuni di loro hanno voluto chiederle qualche sua considerazione sul programma in onda su Canale 5. Quando è stato tirato fuori quel nome da parte di un utente, lei non si è lasciata far pregare più di tanto e ha iniziato a inveire contro. Ha usato la sua proverbiale sincerità nel commentare le gesta di una persona, che a quanto pare non apprezza nella maniera più assoluta.





Karina Cascella ha dunque attaccato la dama torinese Gemma Galgani: “Penso che sarebbe anche ora che se ne stesse a casa sua. Per carità, a volte mi sta pure simpatica, ma dopo più di dieci anni può ancora cercare un uomo in televisione? Mi sembra tutto un po’ esagerato”. Quindi, nonostante non la odi al 100%, non riesce proprio a capire perché dopo tutto questo tempo non abbia ancora deciso di lasciare la trasmissione, visto che non è mai riuscita a trovare una stabilità dal punto di vista sentimentale.

A quanto pare però Gemma Galgani potrebbe incredibilmente riprovarci con l’ex Marco Firpo. Su quest’ultimo lei recentemente ha speso bellissime parole e ha riferito di pensarci ancora. Quindi, l’ex cavaliere di ‘Uomini e Donne’ potrebbe anche decidere di fare ritorno nella trasmissione Mediaset per uscire nuovamente con la donna. Non resta che aspettare sviluppi nei prossimi mesi.