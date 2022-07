Karina Cascella, perché è sparita dalla tv. Ora è tornata a farsi sentire e lo ha fatto in modo molto duro e determinato. Lei si è sempre contraddistinta per essere una donna senza peli sulla lingua, infatti si è resa protagonista di molte discussioni nel piccolo schermo. Poi però la sua presenza si è ridotta fino a scomparire completamente dalla circolazione, sebbene sui social network faccia sempre compagnia ai suoi fan. Ma adesso ha deciso di rilasciare un’intervista per spiegare tutto.

E la risposta è arrivata ufficialmente dalla diretta interessata. Nei giorni scorsi di lei si era parlato proprio per un eventuale ritorno in televisione. Novella 2000 ha scritto che Tina Cipollari potrebbe lasciare Uomini e Donne. E a quel punto Karina potrebbe prendere il suo posto come opinionista del dating show. Ma Novella 2000 ha paventato anche un'altra ipotesi, ovvero quella di confermare Tina e Gianni e di inserire ugualmente Karina. Si tratterebbe di un trio di tutto rispetto.





E lei ne ha voluto parlare apertamente con il sito LiberoQuotidiano.it. E qui si è soffermata anche sui reality show, chiudendo immediatamente le porte a questa eventualità: "Non è una questione di soldi, non li farei mai. Non sono una che vive sotto i riflettori, se c'è quella luce mi fa piacere ma se non c'è fa lo stesso. Sicuramente sarei l'opinionista perfetta per un reality show". Ma vediamo invece cosa ha raccontato sulla sua sparizione.

Sempre a LiberoQuotidiano.it Karina Cascella ha esclamato, a proposito dalla sua lontananza dal mondo televisivo: “A me piace confrontarmi con persone capaci di capire l’argomento, ma spesso mi ritrovavo a parlare con persone che non sapevano nemmeno dove si trovassero. La gente è stufa di sentire sempre le stesse cose e di non vedere qualcuno che dice invece come stiano le cose. A volte c’è gente che pensa determinate cose, ma non le può dire”. Dunque, non sembra intenzionata a ritornare presto in tv.

Recentemente Karina Cascella si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci: “Gente che parla di miti con i quali non hanno in comune neanche un capello. Una donna che per il suo impegno per i più poveri ha ottenuto un premio Nobel per la pace. Certe affermazioni sono davvero assurde e offensive da leggere. Soprattutto a lei come a Madre Teresa di Calcutta non piace il lusso sfrenato e vive come viveva lei in mezzo alla povera gente”.

