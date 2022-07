Karina contro Elisabetta Gregoraci. A far discutere una delle ultime interviste dell’ex moglie di Flavio Briatore in cui ha affermato di essere sexy ma di avere come mito Madre Teresa di Calcutta, la suora diventata famosa in tutto il mondo per il suo lavoro tra le vittime della povertà di Calcutta.

Nel 1979 ha ottenuto il Premio Nobel per la Pace per il suo impegno per i più poveri tra i poveri. Elisabetta Gregoraci è molto credente ed è proprio la fede ad averla aiutata quando, a soli 31 anni, ha perso sua madre Melina per un tumore. Ancora oggi prega ogni giorno e ha insegnato anche al figlio Nathan alcune preghiere. Intervistata dal settimanale Gente, Elisabetta ha raccontato questo suo lato molto intimo.





Karina contro Elisabetta Gregoraci: “Il suo mito Madre Teresa?”

“Le prime preghiere me le hanno insegnate mia nonna Angela e mia mamma Melina, le recitavo prima di dormire. Insieme andavamo a messa ogni domenica e all’epoca il mio mito era madre Teresa di Calcutta per come si dedicava al prossimo. (…) Nathan si addormenta dopo aver detto assieme a me tre preghierine, una in inglese e due in italiano. In quel momento tutto nostro, rivolgiamo pensieri alle persone che amiamo”, ha raccontato la showgirl, che è stata criticata da Karina Cascella.

Come riporta Isa&Chia, Karina ha criticato Elisabetta Gregoraci: “Gente che parla di miti con i quali non hanno in comune neanche un capello. Una donna che per il suo impegno per i più poveri ha ottenuto un premio Nobel per la pace. Certe affermazioni sono davvero assurde e offensive da leggere. Soprattutto a lei come a Madre Teresa di Calcutta non piace il lusso sfrenato e vive come viveva lei in mezzo alla povera gente. Può fare tutta la beneficenza che vuole, signori miei. Forse non avete capito di chi ha parlato. Ha parlato di una donna che si è annullata per gli altri. Che ha dedicato tutta se stessa fino al suo ultimo respiro a chi aveva bisogno”.

Karina Cascella contro Elisabetta Gregoraci. L’ex volto di Uomini e Donne è un fiume in piena: “E di certo che non condividerebbe mai lo stile di vita tenuto dalla signora in questione. Lusso sfrenato e sfarzo ostentato da anni. Quindi qui si parla di due cose diverse. Non si tratta di beneficienza, ma bensì di valori e di morale altissima. Va veramente a cozzare con Montecarlo, le barche, il Kenya e il lusso sfrenato. A me viene da ridere leggendo una dichiarazione del genere. Ma veramente dallo yacht dici che il tuo mito era Madre Teresa di Calcutta? Fa ridere”.

