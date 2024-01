Justine Mattera: “Cosa mi ha detto mia sorella in punto di morte”. Il racconto choc della donna a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La ragazza ha esposto la tragica situazione che ha vissuto nelle ultime settimane. Sua sorella Jessica ha infatti subito un intervento chirurgico, un trapianto di cuore che ha rischiato di costarle la vita. La relazione tra Jessica e Justine è stata complessa, con un pesante senso di colpa che ha spesso portato la showgirl a interrompere l’intervista a causa delle lacrime incontrollabili: “Mia sorella Jessica ha una storia tragica alle spalle”.

“Ha avuto un tumore a soli 11 anni, nell’84 e le nostre vite hanno subito dei danni. Una famiglia disfunzionale. Ha fatto le cure che, mentre la salvavano dal linfoma, le causavano dei danni incredibili al cuore e ai polmoni a causa della radioterapia – ha detto Justine Mattera alla Toffanin -. Due anni fa è stata operata alla valvola aortica e adesso questo. A 28 anni ha avuto scoperto di avere il tumore al seno, anche questo è stato un effetto collaterale delle radiazioni degli anni ’80. Fortunatamente si è ripresa, si è sposata e ha avuto due figli”.





Justine Mattera: “Cosa mi ha detto mia sorella in punto di morte”

E ancora Justine Mattera: “Il primo è autistico e il marito è morto qualche anno dopo a causa di un incidente stradale. Una vita piena di traumi che l’hanno costretta a lasciare New York per andare a vivere vicino ai nostri genitori in North Carolina”. Poi la scorsa estate Jessica ha raggiunto Justine in Italia ma le due sorelle hanno avuto un bruttissimo litigio terminato così: “Non voglio vederti mai più”. Racconta allora la Mattera: “Io e mia sorella Jessica abbiamo avuto un rapporto un po’ conflittuale durato tutta la vita perché lei si chiedeva perché io fossi sempre sana mentre lei stava sempre male. Non mi ha mai perdonata per essere andata via di casa, a studiare a Standford in California”.

Dice poi la Mattera: “Lo ha preso come un abbandono, ma io dovevo vivere la mia vita”. In punto di morte, Justine è volata da lei. Jessica però non l’ha accettata e ha detto: “Perché sei qui? Ti ho cancellato dalla mia vita”. Poi la situazione migliora e peggiora di nuovo in poco tempo: “Appena atterrata a Milano, mia mamma mi ha chiamata per dirmi che Jessica era in punto di morte, nuovamente, stava arrivando il prete per l’estrema unzione e che non avrei mai fatto in tempo”.

Conclude Justine Mattera: “Io però ci ho provato perché lei non poteva farmi questo, non poteva morire e lasciarmi così. Doveva darmi una seconda possibilità. Sono arrivata quando lei aveva terminato l’operazione per il trapianto al cuore e si è risvegliata. Mi ha vista e mi ha detto che mentre stava combattendo con i demoni dentro di lei, ha visto me. Mi ha detto che l’ho salvata, grazie a me ha avuto la forza di non arrendersi. Abbiamo risolto quel conflitto che ci teneva lontane da sempre”.

