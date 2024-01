“Questo è per te, perdonaci”. C’è posta per te, lacrime di gioia per nonna Giuseppina: il gesto delle nipoti

C’è Posta per te, la storia di Giuseppina emoziona tutti. Una ripartenza che non poteva che rappresentare un successo: il programma di Maria De Filippi ha ripreso la sua corsa sabato 13 gennaio e continuerà a emozionare il pubblico in studio e a casa con storie in cui tutti possono trovare qualcosa di se stessi. E sicuramente, all’indomani della messa in onda, la storia di Giuseppina fa riflettere.

La storia di Giuseppina a C’è Posta per Te conquista il pubblico. Non solo emozione nell’apprendere la vicenda con protagonista nonna chiamata in programma dalle nipoti Adriana e Giosevita. Il dolore della perdita dell’amato marito ha rappresentato una ferita per Giuseppina una ferita difficile da rimarginare. Ma le nipoti hanno voluto regalare alla nonna un momento di gioia.

La storia di Giuseppina a C’è Posta per Te conquista il pubblico tra lacrime di emozione e ironia

Ed è così che per nonna Giuseppina sono stati chiamati proprio gli attori della soap di successo “Terra Amara” che accolgono ben volentieri le intenzioni delle nipoti: “Vogliamo prenderci cura della nonna, che però non vuole essere un peso”. Per Murat Ünalmis, Melike İpek Yalova e Uğur Güneş è dunque un onore poter strappare a Giuseppina un sorriso e un caldo abbraccio.

“È stato un evento traumatico per tutta la nostra famiglia e lo è stato per te che hai perso il tuo riferimento, il compagno di una vita e la persona con la quale hai condiviso tutta la tua vita. Io mi sono chiusa in me stessa, senza occuparmi di te. Mi sono chiusa in maniera egoistica. Avrei voluto starti più vicino, come tu meriti perché sei speciale”, sono state le parole di Adriana alla nonna.

“Tu lo sai che tra le due io sono la più timida e la più emotiva, ma stasera vorrei dimostrarti tutto l’amore che provo nei tuoi confronti. Sono pronta a sostenerti e a restituire tutto l’amore che hai dato a noi”, aggiunge la nipote. E tra le lacrime di gioia e l’emozione, ecco entrare gli attori. Nonna Giuseppina non si è trattenuta: “Io li vedo tutti i giorni, sono bellissimi” e a Melike: “Tu sei femmina, abbi pazienza, ma io preferisco i maschi”. E davanti alla proposta degli attori di volare in Turchia con loro: “Vado dove stanno loro”, ha scherzato la donna.