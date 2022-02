Nella puntata di Amici andata in onda domenica 6 febbraio, la ballerina Cosmary ha dovuto abbandonare la scuola e lasciare il suo posto a John Erik, vincitore della sfida voluta dalla coach Veronica Peparini.

Dopo l’addio alla scuola, Cosmary è tornata sui social network e ha voluto ringraziare tutti, spendendo delle parole speciali per Alex, con cui nella scuola è nata una relazione e per la maestra Alessandra Celentano, la quale ha speso parole molto belle nei confronti della ballerina spronandola a continuare nel lavoro e nello studio. A prendere il posto di Cosmary è stato John Erik.

John Erik, chi è il ballerino di Amici 21

Il ballerino ha 25 anni e vive a Roma e ha iniziato a ballare a 17 anni grazie a un video su Youtube e sempre da autodidatta ha iniziato a studiare la street dance. “Io ballo principalmente perché mi fa sentire bene, ballare mi dà sensazioni di libertà. Quando coreografo è perché voglio dire qualcosa a qualcuno, o quando ho la necessità di tirar fuori un dolore passato che magari non sono riuscito ad esternare”, ha spiegato il ballerino.





John Erik ha parlato della sua passione per la danza e del motivo per cui ha iniziato a realizzare coreografie. John Erik non è un volto sconosciuto per gli appassionati di musica e danza, perché i più attenti lo avevano già notato nel video di ”Apri tutte le porte”, il brano di Gianni Morandi arrivato terzo al Festival di Sanremo 2022.

Non solo, John Erik ha fato parte del gruppo di ballerini professionisti durante il Serale della scorsa edizione di Amici. Il ballerino si è esibito in alcune coreografie durante le esibizioni del cantante Aka7even.