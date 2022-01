Non sono parole facili da digerire quelle delle mamma di Sophie Codegoni nei confronti di Jessica Selassié. La donna accusa la giovane princess di comportarsi in maniera scorretta nei confronti della figlia. Poco prima, in effetti, le due si sono nominate a vicenda. Solo a seguire è entrata la mamma di Sophie e ha messo ulteriore astio tra le due. Parole, quella della madre della Codegoni, che non sono leggerissime: “Jessica ti parla alle spalle, non è una vera amica“, dice.

Frasi che poco dopo hanno fatto scoppiare a piangere la principessa che – dopo la puntata – si è chiusa in camera con Giacomo Urtis. La stessa Jessica Selassié poco dopo ha raccontato: “Mi hanno fatto passare da S, sono una persona con dei valori e sinceramente ci rimango male. La frase sulla dignità e l’orgoglio lo penso, ma non per Sophie, ma in generale: non possono lasciarsi ed infamarsi e poi fare Mimì e Cocò. Sua madre mi ha fatto passare per la S che ci prova col fidanzato della figlia, anche no”.

E ancora Jessica Selassié: “Erano loro a chiamarmi sempre e tirarmi in ballo, mi sono presa spazi che mi hanno dato loro. Mi dispiace passare per quella che non sono, perché non sono una S né una che ci prova con i fidanzati delle amiche. La mamma di Sophie non ha abbastanza ironia per capirlo. Io sono fatta così, ma forse è il motivo per cui sono single. Sono stata la prima a dire a Sophie ‘se ti interessa mi faccio da parte io’ ed è il motivo della nostra prima litigata, perché lei mi aveva risposto ‘no tranquilla, te lo lascio io’. Quando a me Alessandro piaceva, lo sanno tutti”.





A quel punto è arrivato in camera anche Alessandro Basciano che, vedendo Jessica Selassié piangere, ha cercato di consolarla. Il giovane ha detto: “Ricordati che fuori c’è una percezione diversa, io prima ho parlato con Sophie e le ho detto che a me dispiace moltissimo vederti così. Quello che percepiamo noi qua dentro lo sappiamo, ci divertiamo su sta cosa”.

“Sophie ci è rimasta male per la frase sull’orgoglio e la dignità. Ha detto ‘io mi confido con Jessica Selassié e poi lei dopo va a dire così di me’. Non devi piangere perché hai un’immagine bellissima fuori, secondo me vincerai tu il Grande Fratello. So benissimo chi sei e non devi piangere. Sicuramente chiarirete, magari non subito”.